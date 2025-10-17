Hírlevél

Mi lesz a válasz? Trump visszautasíthatatlan ajánlatot tett Zelenszkijnek

Trump

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal az ukrajnai háború lezárásáról és a fegyverszállításokról. Az ukrán vezető drónokat ajánlott fel az Egyesült Államoknak Tomahawk rakétákért cserébe, ám az amerikai elnök kijelentette: Washingtonnak magának is szüksége van ezekre a fegyverekre. A találkozó során Trump újra megerősítette, hogy Budapesten készül találkozni Vlagyimir Putyinnal, Zelenszkij részvétele nélkül.
TrumpUkrajnakonfliktus

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban tárgyaltak a háború befejezéséről és a fegyverszállításokról. A két vezető megbeszélése során felmerült az is, hogy Ukrajna drónokat ajánlana fel az Egyesült Államoknak Tomahawk rakétákért cserébe.

Washington, 2025. október 17. Donald Trump amerikai (szemben jobbról) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) munkaebéden vesz részt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Középen J. D. Vance amerikai alelnök, mellette balról Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. MTI/AP/Alex Brandon
Mi lesz a válasz? Trump visszautasíthatatlan ajánlatot tett Zelenszkijnek Fotó: Alex Brandon / MTI/AP

Zelenszkij a találkozó előtt újságíróknak elmondta, hogy Kijev „több ezer drónt” kész lenne átadni Washingtonnak a csereügylet részeként. Trump erre úgy reagált: „nagyon jó drónok.” Az amerikai elnök azonban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak magának is szüksége van a Tomahawk rakétákra, valamint „sok minden másra abból, amit Ukrajnának küldenek”. Hozzátette: ez is egy oka annak, amiért Washington mielőbb véget akar vetni a konfliktusnak.

„Szükségünk van a Tomahawkokra és sok másra is abból, amit most küldünk” – mondta Trump, majd hozzátette, hogy reméli, a konfliktust anélkül sikerül befejezni, hogy Ukrajna megkapná ezeket a fegyvereket. A Fehér Ház vezetője azt is közölte, hogy Zelenszkijjel megvitatják az orosz területek elleni mélyebb csapások lehetőségét, de elismerte, hogy az amerikai fegyverekkel végrehajtott hosszú hatótávolságú támadások a háború eszkalációjához vezethetnek.

Trump a találkozón azt is kijelentette, hogy mind Zelenszkij, mind Vlagyimir Putyin „békét akar”, és most „már csak meg kell tenni a szükséges lépéseket.” Az amerikai elnök megerősítette, hogy a Budapestre tervezett találkozó Putyinnal valószínűleg Zelenszkij részvétele nélkül zajlik majd le.

A Fehér Házban elhangzott szavai szerint ugyanakkor támogat egy jövőbeli háromoldalú egyeztetést is az ukrajnai konfliktusról. „Össze kell ülnünk. Ez egy nagyon kis csoport: az elnök, az elnök és az elnök. Három elnök, és én vagyok a közvetítő elnök” – mondta Trump mosolyogva.

A mostani washingtoni csúcstalálkozó már a harmadik volt az idei évben Zelenszkij és Trump között. Az ukrán elnök ezúttal is azt próbálta elérni, hogy országa fejlettebb amerikai fegyverrendszerekhez jusson, miközben Washingtonban egyre többen bírálják a folyamatos ukrajnai támogatást. Trump szerint az Egyesült Államok „nem költ pénzt Ukrajnára, mert mindent Európa fizet” - írja a Lenta.

 

 

