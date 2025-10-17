Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban tárgyaltak a háború befejezéséről és a fegyverszállításokról. A két vezető megbeszélése során felmerült az is, hogy Ukrajna drónokat ajánlana fel az Egyesült Államoknak Tomahawk rakétákért cserébe.

Mi lesz a válasz? Trump visszautasíthatatlan ajánlatot tett Zelenszkijnek Fotó: Alex Brandon / MTI/AP

Zelenszkij a találkozó előtt újságíróknak elmondta, hogy Kijev „több ezer drónt” kész lenne átadni Washingtonnak a csereügylet részeként. Trump erre úgy reagált: „nagyon jó drónok.” Az amerikai elnök azonban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak magának is szüksége van a Tomahawk rakétákra, valamint „sok minden másra abból, amit Ukrajnának küldenek”. Hozzátette: ez is egy oka annak, amiért Washington mielőbb véget akar vetni a konfliktusnak.

„Szükségünk van a Tomahawkokra és sok másra is abból, amit most küldünk” – mondta Trump, majd hozzátette, hogy reméli, a konfliktust anélkül sikerül befejezni, hogy Ukrajna megkapná ezeket a fegyvereket. A Fehér Ház vezetője azt is közölte, hogy Zelenszkijjel megvitatják az orosz területek elleni mélyebb csapások lehetőségét, de elismerte, hogy az amerikai fegyverekkel végrehajtott hosszú hatótávolságú támadások a háború eszkalációjához vezethetnek.

Trump a találkozón azt is kijelentette, hogy mind Zelenszkij, mind Vlagyimir Putyin „békét akar”, és most „már csak meg kell tenni a szükséges lépéseket.” Az amerikai elnök megerősítette, hogy a Budapestre tervezett találkozó Putyinnal valószínűleg Zelenszkij részvétele nélkül zajlik majd le.

A Fehér Házban elhangzott szavai szerint ugyanakkor támogat egy jövőbeli háromoldalú egyeztetést is az ukrajnai konfliktusról. „Össze kell ülnünk. Ez egy nagyon kis csoport: az elnök, az elnök és az elnök. Három elnök, és én vagyok a közvetítő elnök” – mondta Trump mosolyogva.

A mostani washingtoni csúcstalálkozó már a harmadik volt az idei évben Zelenszkij és Trump között. Az ukrán elnök ezúttal is azt próbálta elérni, hogy országa fejlettebb amerikai fegyverrendszerekhez jusson, miközben Washingtonban egyre többen bírálják a folyamatos ukrajnai támogatást. Trump szerint az Egyesült Államok „nem költ pénzt Ukrajnára, mert mindent Európa fizet” - írja a Lenta.