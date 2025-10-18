Kínos: Zelenszkij elfelejtette, hogy hol van – csak makogott

Zelenszkij két és fél órát töltött a Fehér Házban, majd a briefingra a Fehér Házon kívül került sor. A területet lezárták a közönség elől, és a rendőrség biztosította.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Zelenszkij kínos helyzetben

A találkozóra érkező ukrán elnököt senki sem fogadta az amerikai adminisztráció részéről, a vendégrezidencián helyezték el, és maga a tárgyalás is Trump késése miatt indult késve.

A sajtótájékoztatón Zelenszkij kínos pillanatokat élt át: először ukránul kezdett beszélni, majd gyorsan angolra váltott. „Elnézést… elfelejtettem, hogy az Egyesült Államokban vagyok” – mondta a zavart ukrán elnök.