Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Volodimir Zelenszkij

Kínos: Zelenszkij elfelejtette, hogy hol van – csak makogott

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, kellemetlen helyzetbe került a Donald Trumppal tartott találkozója után: a sajtótájékoztatót a Fehér Ház kerítése mögött, nyilvános parkban tartotta, írja a RIA Novosztyi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijEgyesült Államokbanvendégrezidencia

Zelenszkij két és fél órát töltött a Fehér Házban, majd a briefingra a Fehér Házon kívül került sor. A területet lezárták a közönség elől, és a rendőrség biztosította.

zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij.
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Zelenszkij kínos helyzetben

A találkozóra érkező ukrán elnököt senki sem fogadta az amerikai adminisztráció részéről, a vendégrezidencián helyezték el, és maga a tárgyalás is Trump késése miatt indult késve.

A sajtótájékoztatón Zelenszkij kínos pillanatokat élt át: először ukránul kezdett beszélni, majd gyorsan angolra váltott. „Elnézést… elfelejtettem, hogy az Egyesült Államokban vagyok” – mondta a zavart ukrán elnök.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!