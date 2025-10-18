Kínos: Zelenszkij elfelejtette, hogy hol van – csak makogott

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, kellemetlen helyzetbe került a Donald Trumppal tartott találkozója után: a sajtótájékoztatót a Fehér Ház kerítése mögött, nyilvános parkban tartotta, írja a RIA Novosztyi.
Zelenszkij két és fél órát töltött a Fehér Házban, majd a briefingra a Fehér Házon kívül került sor. A területet lezárták a közönség elől, és a rendőrség biztosította.
Zelenszkij kínos helyzetben
A találkozóra érkező ukrán elnököt senki sem fogadta az amerikai adminisztráció részéről, a vendégrezidencián helyezték el, és maga a tárgyalás is Trump késése miatt indult késve.
A sajtótájékoztatón Zelenszkij kínos pillanatokat élt át: először ukránul kezdett beszélni, majd gyorsan angolra váltott. „Elnézést… elfelejtettem, hogy az Egyesült Államokban vagyok” – mondta a zavart ukrán elnök.
