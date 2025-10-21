Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Ukrajna

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

A háborúpárti európai vezetők most hirtelen békéről beszélnek – miközben ugyanabban a nyilatkozatban Oroszországot hibáztatják, újabb gazdasági nyomásgyakorlást ígérnek, és Ukrajnát a „lehető legkeményebb álláspont” fenntartására buzdítják. A kettősség éles: szavakban a békét sürgetik, tetteikben továbbra is az eszkalációt erősítik. A nyilatkozat emellett egyértelműen arra irányul, hogy a kispados nyugati vezetők végre szerepet kapjanak a béketárgyalásokban, gyakorlatilag egyfajta könyörgés Donald Trump irányába.
Ukrajna

A brit kormány kedden közös nyilatkozatot tett közzé, amelyet több háborúpárti európai vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök írt alá. A dokumentumban a politikusok a harcok befejezését sürgetik a jelenlegi frontvonal mentén – miközben továbbra is Oroszországot hibáztatják a háború elhúzódásáért, és újabb szankciókkal, valamint gazdasági nyomással fenyegetnek.

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak
Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak
Fotó: ANP via AFP

A nyilatkozatot Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Jonas Støre norvég miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök és Mette Frederiksen dán kormányfő írta alá.

A vezetők közölték: „Határozottan támogatjuk Donald Trump elnök álláspontját, miszerint a harcokat azonnal be kell fejezni, és a jelenlegi érintkezési vonal legyen a tárgyalások kiindulópontja. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”

A nyilatkozatban ugyanakkor a „békefelhívás” mellett Oroszországot nevezték meg a háború elhúzódásának egyedüli felelősének. A politikusok szerint Vlagyimir Putyin „továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja”, ezért – idézem – „Ukrajnának a lehető legkeményebb álláspontot kell képviselnie a tűzszünet előtt, alatt és után is”.

Ez a kettősség világosan mutatja: a háborúpárti vezetők szavaiban béke, tetteikben viszont további eszkaláció rejlik.

Miközben a nyilatkozat látszólag a harcok lezárását sürgeti, valójában újabb nyomásgyakorlásról és szankciókról szól. A dokumentumban ugyanis az is szerepel, hogy növelni kell az orosz gazdaság és védelmi ipar elleni intézkedéseket, sőt, fel kell használni Oroszország befagyasztott állami vagyonát Ukrajna finanszírozására.

Európa háborúpárti elitje tehát most „békepártinak” próbálja mutatni magát – miközben változatlanul fenntartja a háborút tápláló politikát. Az elmúlt években ezek az országok öntötték a fegyvereket és a pénzt Ukrajnába, most pedig – miután Trump béketerve új irányt mutat – ugyanazok a politikusok igyekeznek a béke élharcosainak beállítani magukat.

A nyilatkozat így inkább egy politikai mentőakció, mint valódi békekezdeményezés: az európai vezetők próbálják visszavenni az irányítást egy olyan helyzetben, ahol az amerikai elnök kezében van a valódi békefolyamat kulcsa.

 

