A brit kormány kedden közös nyilatkozatot tett közzé, amelyet több háborúpárti európai vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök írt alá. A dokumentumban a politikusok a harcok befejezését sürgetik a jelenlegi frontvonal mentén – miközben továbbra is Oroszországot hibáztatják a háború elhúzódásáért, és újabb szankciókkal, valamint gazdasági nyomással fenyegetnek.

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Fotó: ANP via AFP

A nyilatkozatot Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Jonas Støre norvég miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök és Mette Frederiksen dán kormányfő írta alá.

A vezetők közölték: „Határozottan támogatjuk Donald Trump elnök álláspontját, miszerint a harcokat azonnal be kell fejezni, és a jelenlegi érintkezési vonal legyen a tárgyalások kiindulópontja. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”

A nyilatkozatban ugyanakkor a „békefelhívás” mellett Oroszországot nevezték meg a háború elhúzódásának egyedüli felelősének. A politikusok szerint Vlagyimir Putyin „továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja”, ezért – idézem – „Ukrajnának a lehető legkeményebb álláspontot kell képviselnie a tűzszünet előtt, alatt és után is”.

Ez a kettősség világosan mutatja: a háborúpárti vezetők szavaiban béke, tetteikben viszont további eszkaláció rejlik.

Miközben a nyilatkozat látszólag a harcok lezárását sürgeti, valójában újabb nyomásgyakorlásról és szankciókról szól. A dokumentumban ugyanis az is szerepel, hogy növelni kell az orosz gazdaság és védelmi ipar elleni intézkedéseket, sőt, fel kell használni Oroszország befagyasztott állami vagyonát Ukrajna finanszírozására.

Európa háborúpárti elitje tehát most „békepártinak” próbálja mutatni magát – miközben változatlanul fenntartja a háborút tápláló politikát. Az elmúlt években ezek az országok öntötték a fegyvereket és a pénzt Ukrajnába, most pedig – miután Trump béketerve új irányt mutat – ugyanazok a politikusok igyekeznek a béke élharcosainak beállítani magukat.