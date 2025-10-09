Keményen kritizálja a Nyugat Zelenszkijt: „Ez a harmadik világháborúhoz fog vezetni"

A Délkelet-Norvégiai Egyetem professzora, Glenn Diesen szerint a Nobel-békedíj elvesztette valódi értelmét, ha valaki annak reményében háborús provokációkat követel. A szakértő a közösségi médiában kommentálta Zelenszkij kijelentését, miszerint az Egyesült Államok elnökének – Donald Trumpnak – el kell érnie a tűzszünetet, és biztosítania kell Ukrajnának a Tomahawk rakéták szállítását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német szövetségi pénzügyminiszterrel folytatott találkozóján

Fotó: Thomas Koehler / dpa Picture-Alliance/AFP

Kritizálták Zelenszkijt

„Úgy tűnik, a Nobel-békedíj ma már semmit sem jelent, ha azért harmadik világháborút kell kirobbantani” – írta a professzor.

The Nobel Peace Prize appears to have lost its meaning when it requires triggering WW3 pic.twitter.com/ZN4In6487l — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 9, 2025

A hét elején Trump azt mondta, hogy az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták ügyében a döntés gyakorlatilag megszületett, már csak azt kell tisztázni, mire akarja azokat Kijev felhasználni. A Kreml erre reagálva figyelmeztetett:

az ilyen lépés rendkívül veszélyes eszkalációhoz vezethet, hiszen a Tomahawk típusú rakéták nukleáris változatban is léteznek.

A The Telegraph értesülései szerint Zelenszkij szeptember közepén, Trump találkozója során kérte a rakéták szállítását, de az amerikai elnök ezt az egyetlen pontot elutasította – minden más kérésre viszont nyitott volt.

Vlagyimir Putyin a Valdaj Nemzetközi Vitafórumon kijelentette: az ukrán hadsereg nem tudná használni ezeket a rakétákat amerikai katonai segítség nélkül. Hozzátette, hogy Oroszország fel van készülve minden lehetséges forgatókönyvre – a légvédelem már alkalmazkodott az ATACMS rakétákhoz, és képes lesz a Tomahawk elleni védekezésre is.