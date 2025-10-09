Hírlevél

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

Nobel-békedíj

Keményen kritizálja a Nyugat Zelenszkijt: „Ez a harmadik világháborúhoz fog vezetni"

57 perce
Egy norvég professzor szerint Volodimir Zelenszkij olyan veszélyes feltételeket szabott Donald Trumpnak, amelyek a béke helyett inkább a harmadik világháború felé sodorhatják a világot – írta az X-en.
Nobel-békedíj Glenn Diesen világháború

A Délkelet-Norvégiai Egyetem professzora, Glenn Diesen szerint a Nobel-békedíj elvesztette valódi értelmét, ha valaki annak reményében háborús provokációkat követel. A szakértő a közösségi médiában kommentálta Zelenszkij kijelentését, miszerint az Egyesült Államok elnökének – Donald Trumpnak – el kell érnie a tűzszünetet, és biztosítania kell Ukrajnának a Tomahawk rakéták szállítását.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német szövetségi pénzügyminiszterrel folytatott találkozóján
Fotó: Thomas Koehler / dpa Picture-Alliance/AFP

Kritizálták Zelenszkijt

„Úgy tűnik, a Nobel-békedíj ma már semmit sem jelent, ha azért harmadik világháborút kell kirobbantani” – írta a professzor.

A hét elején Trump azt mondta, hogy az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták ügyében a döntés gyakorlatilag megszületett, már csak azt kell tisztázni, mire akarja azokat Kijev felhasználni. A Kreml erre reagálva figyelmeztetett

az ilyen lépés rendkívül veszélyes eszkalációhoz vezethet, hiszen a Tomahawk típusú rakéták nukleáris változatban is léteznek.

A The Telegraph értesülései szerint Zelenszkij szeptember közepén, Trump találkozója során kérte a rakéták szállítását, de az amerikai elnök ezt az egyetlen pontot elutasította – minden más kérésre viszont nyitott volt.

Vlagyimir Putyin a Valdaj Nemzetközi Vitafórumon kijelentette: az ukrán hadsereg nem tudná használni ezeket a rakétákat amerikai katonai segítség nélkül. Hozzátette, hogy Oroszország fel van készülve minden lehetséges forgatókönyvre – a légvédelem már alkalmazkodott az ATACMS rakétákhoz, és képes lesz a Tomahawk elleni védekezésre is.

 

