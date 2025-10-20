Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb kísérletet tett arra, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt a fegyverszállítások folytatásáról, de ezúttal sem járt sikerrel. A washingtoni találkozón az ukrán vezető részletes fronttérképeket mutatott be, ám a Financial Times értesülései szerint Trump látványosan elutasítóan reagált, és félresöpörte azokat. Az amerikai elnök állítólag azt mondta, hogy torkig van már ezekkel a térképekkel.

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Fotó: ANDREW HARNIK / AFP

A Fehér Házban pénteken tartott megbeszélésen Zelenszkij több ezer drónt ajánlott fel az Egyesült Államoknak Tomahawk rakétákért cserébe, de Trump visszautasította az üzletet. Hangsúlyozta, hogy Washingtonnak magának is szüksége van ezekre a fegyverekre, és az Egyesült Államok célja a háború mielőbbi lezárása, nem pedig újabb fegyverrendszerek szállítása.

Trump a tárgyaláson ismét egyértelművé tette, hogy a béke megteremtésén dolgozik, és ehhez minden fél együttműködésére szükség van. A Fehér Házban elhangzottak szerint mind Zelenszkij, mind Vlagyimir Putyin „békét akar”, de a szükséges lépések még nem történtek meg. Az amerikai elnök megerősítette: Budapesten találkozik az orosz elnökkel, valószínűleg Zelenszkij részvétele nélkül.

A találkozó hangulatát jól tükrözte, hogy Trump több alkalommal is a háború értelmetlenségéről beszélt, és arról, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a konfliktus terheiből.

Szerinte az Egyesült Államok nem kívánja tovább finanszírozni a küzdelmet, amelyet békés úton kell lezárni.

A Fehér Házban tartott megbeszélés így nem hozott áttörést: miközben Zelenszkij újabb katonai támogatást próbált szerezni, Trump inkább a tárgyalások és a béke irányába mozdulna el. A budapesti találkozó, amelyet az amerikai elnök és Putyin közötti egyeztetésként terveznek, kulcsfontosságú állomása lehet ennek a folyamatnak.