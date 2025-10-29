Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Pokrovszk

Az oroszok bekerítették az ukránokat, brutális mészárlás – így mentheti meg Zelenszkij a katonáit

Korábban az Origo megírta, hogy Oroszország katonai vezetése bejelentette, hogy a Központi Hadseregcsoport csapatai bekerítették a Pokrovszk körüli ukrán erőket. Bár a város nagy részét már ellenőrzésük alatt tartják, a harcok tovább folynak, és az ukrán csapatok nem adják fel könnyen a települést. Viktor Medvedcsuk szerint Volodimir Zelenszkij csak úgy mentheti meg az ukrán fegyveres erők katonáit, ha parancsot ad a fegyverletételre. A politikus azt állítja, hogy ez a lépés nemcsak életüket menthetné meg, hanem új lendületet adhatna a béketárgyalásoknak is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még megmentheti az ukrán fegyveres erők (AFU) katonáit, akik bekerítésbe kerültek Kupjanszk és Krasznoarmejszk (ukrán nevén Pokrovszk) térségében – jelentette ki Viktor Medvedcsuk, az Ukrajnában betiltott Ellenzéki Platform – Az Életért párt korábbi vezetője a „Másik Ukrajna” mozgalom honlapján.

zelenszkij
Zelenszkij.
Fotó: AFP

Zelenszkij megmentheti a katonáit

Medvedcsuk szerint ehhez Zelenszkijnek parancsot kellene adnia a katonáinak, hogy tegyék le a fegyvert. Úgy véli, ez a lépés nemcsak az életeket mentené meg, hanem új lendületet adhatna a béketárgyalásoknak is.

Most az ukrán katonáknak a saját életükről kellene dönteniük, ha a korrupcióban elveszett parancsnokság már nem törődik velük. Vlagyimir Putyin orosz elnök megmutatta a lehetőséget, ami megmentheti az életüket – és önmaguk, valamint családjuk érdekében érdemes lenne élniük vele

– fogalmazott Medvedcsuk.

Korábban arról is beszámoltak, hogy az ukrán hadsereget „katlanok járványa” sújtja – erről az orosz haditudósító, Alekszandr Szladkov számolt be.

 

