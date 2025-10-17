Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Megírtuk, hogy tegnap Vlagyimir Putyin és Donald Trump kétórás telefonbeszélgetést folytattak és végül megállapodtak abban, hogy hamarosan személyesen is találkoznak majd Budapesten, ahol az ukrán helyzet rendezése lesz a fő téma. Sajtóértesülések szerint Trump a megbeszélést követően úgy határozott, hogy mégsem ad Tomahawk robotrepülőket Ukrajnának, ami valósággal sokkolta az ukrán elnököt, akárcsak az is, hogy Trump és Putyin Budapestet választották a találkozójuk helyszínéül.

Saját pilótája fogadta Zelenszkijt Washingtonban Forrás: Bohár Dániel, Facebook

Ezen információk hátterében nem meglepő, hogy Zelenszkijt nem virágcsokrokkal és vörös szőnyeggel várták Washingtonban. Azonban a fogadtatás jól jelzi, hogy Zelenszkijt jelenleg miként értékeli az Egyesült Államok. Az ukrán elnököt ugyanis Bohár Dániel szerint senki nem várta a repülőtéren, saját embereit kellett kiküldeni, hogy bárkivel is kezet foghasson. A videó ITT tekinthető meg.