Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Volodimir Zelenszkij repülőgépe nemrég érkezett meg Washingtonba, ahol az ukrán elnök Donald Trumppal találkozik majd.
Megírtuk, hogy tegnap Vlagyimir Putyin és Donald Trump kétórás telefonbeszélgetést folytattak és végül megállapodtak abban, hogy hamarosan személyesen is találkoznak majd Budapesten, ahol az ukrán helyzet rendezése lesz a fő téma. Sajtóértesülések szerint Trump a megbeszélést követően úgy határozott, hogy mégsem ad Tomahawk robotrepülőket Ukrajnának, ami valósággal sokkolta az ukrán elnököt, akárcsak az is, hogy Trump és Putyin Budapestet választották a találkozójuk helyszínéül. 

Saját pilótája fogadta Zelenszkijt Washingtonban Forrás: Bohár Dániel, Facebook

Ezen információk hátterében nem meglepő, hogy Zelenszkijt nem virágcsokrokkal és vörös szőnyeggel várták Washingtonban. Azonban a fogadtatás jól jelzi, hogy Zelenszkijt jelenleg miként értékeli az Egyesült Államok. Az ukrán elnököt ugyanis Bohár Dániel szerint senki nem várta a repülőtéren, saját embereit kellett kiküldeni, hogy bárkivel is kezet foghasson. A videó ITT tekinthető meg.

 

