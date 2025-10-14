Hírlevél

zenész

Az R&B királya nincs többé: meghalt az ikonikus zenész

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Meghalt a híres amerikai énekes és dalszerző, D’Angelo. A zenei világ meghatározó alakjai megrendülten búcsúznak tőle. A zenész a modern R&B és a neo-soul egyik legmeghatározóbb alakja volt.
Pályafutása az 1995-ös Brown Sugar albummal indult, amely azonnal klasszikussá vált. A zenész később a Voodoo és a Black Messiah lemezeivel is bebizonyította zsenialitását, mindkettő Grammy-díjakat hozott számára írja a Daily Star. 

zenész
A zenész súlyos betegséggel küzdött.
Fotó: Unsplash

A zenész elvesztette a harcot a gyilkos kórral szemben

Művészete érzékien ötvözte a funk, a soul és a gospel elemeit, miközben mély érzelmeket közvetített. Számos legendás előadóval dolgozott együtt, többek között Jay-Z-vel, Snoop Dogg-gal és Erykah Baduval. Rajongói világszerte imádták egyedi hangját és időtlen dalaival teremtett hangulatát. Családja közleményben tudatta, hogy hosszú, de csendes küzdelem után hunyt el. Később megerősítették, hogy 

halálát hasnyálmirigyrák okozta.

A hír hallatán közösségi oldalakat lepték el a búcsúüzenetek és megható visszaemlékezések:

Az egyik legnagyobb R&B hang.

 Nagyon szomorú, imádtam D'Angelo zenéjét.

Sokan állítják, hogy D’Angelo minden évtizedben készített egy korszakos albumot. Tavaly egy podcast- beszélgetés során kiderült, hogy  egy újabb albumon dolgozik. Öröksége tovább él zenéjében, amely örökre megváltoztatta a soul történetét.

 

 

