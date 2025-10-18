Ezek a zöldségek lehetnek a cukorbetegek megmentői

A rost évtizedek óta az egészséges táplálkozás alapja, de a UC Irvine kutatói most új szintre emelték a róla alkotott képet. Tanulmányuk szerint a hagyma, fokhagyma és articsóka – ezek a rostban gazdag zöldségek – inulint tartalmaznak, amely képes átalakítani a bélbaktériumokat, így még a máj előtt lebontják a fruktózt - számol be a New York Post.

A rostban gazdag zöldségek segíthet megállítani a máj zsírosodását

Fotó: Unsplash

Zöldségek ereje: így segítik a szervezetedet a cukor elleni harcban

A kutatók szerint ez a felfedezés segíthet megelőzni a zsírmáj, a cukorbetegség és az elhízás kialakulását. A Nature Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány azt is kimutatta, hogy rosthiány esetén a cukor „átcsúszik” a bélrendszeren, túlterhelve a májat és zsírfelhalmozódást okozva.

Hogyan védhet meg a rost?

A kutatás vezetője, Cholsoon Jang, elmondta:

Az inzulin elősegíti, hogy a bélbaktériumok a káros fruktózt már a vékonybélben lebontsák, mielőtt az elérné a májat.

A folyamat eredményeként a baktériumok „elégetik” a felesleges cukrot, és ezzel megakadályozzák a máj túlterhelését. Sőt, a kísérletek során kiderült, hogy a rost által „megtanított” baktériumok képesek visszafordítani a zsírmáj korai jeleit, csökkentve a zsírfelhalmozódást és fokozva a máj antioxidáns-védelmét.

A tanulmány nem elhízott résztvevőkre fókuszált, hanem olyanokra, akik látszólag egészségesek, mégis veszélyeztetettek a cukorfogyasztás miatt. A rost hiánya ugyanis a vékonybél baktériumait „védtelenné” teszi, ami májkárosodáshoz és inzulinrezisztenciához vezethet.

A kutatók szerint érdemes minél több rostban gazdag ételt beiktatni a mindennapi étrendbe, például hagymát, fokhagymát, csicsókát és articsókát. Ezek a zöldségek nemcsak támogatják az emésztést, hanem segítenek megőrizni a bélflóra egyensúlyát, és védelmet nyújthatnak a cukor káros hatásaival szemben is.