Sokkoló, mit mondott a dietetikus: ezeket a zöldségeket ne egye túl gyakran!

A legtöbben úgy gondolják, minél több zöldséget eszünk, annál jobb. Ez általában igaz, de a szakemberek szerint vannak kivételek. Hadnagyné Bea dietetikus szerint a veséket megterhelheti, ha olyan anyagok halmozódnak fel a szervezetben, amelyeket nehezen tud kiválasztani. Ilyen például az oxalát, amely több zöldségben is nagy mennyiségben előfordul – főként a spenótban, céklában, sóskában és rebarbarában.
Zöldségek és az oxalát
Az oxalát kalciummal reakcióba lépve apró kristályokat képezhet, amelyek lerakódhatnak a vesében, így vesekő és gyulladás is kialakulhat. A szakértő szerint főzéssel, párolással jelentősen csökkenthető a zöldségek oxaláttartalma, emellett kulcsfontosságú a bőséges folyadékbevitel, amely segít a kristályképződés megelőzésében.
Nemcsak az oxalát, hanem a kálium és a foszfor is megterhelheti a veséket. Magas káliumtartalmú például a burgonya és az édesburgonya, különösen héjastul sütve. A dietetikus szerint érdemes a zöldséget főzés előtt felaprítani, áztatni, majd a főzővizet leönteni – így jelentősen csökkenthető az ásványianyag-tartalom.
Hadnagyné Bea szerint a mozgáshiány, a túlzott só- és fehérjebevitel, valamint a feldolgozott ételek, alkohol és dohányzás mind rontják a veseműködést. Ezek növelik a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az érrendszeri betegségek kockázatát is, amelyek közvetve tovább terhelik a veséket.
A mediterrán étrend ezzel szemben támogatja az egészséges veseműködést: mérsékelt húsfogyasztás, olívaolaj, hal, sok rost, zöldség és gyümölcs – megfelelő arányban. Ez az étrend segíti a sav-bázis egyensúly fenntartását, ami alapvető a vesék védelméhez.
A paradicsom, a tökfélék, a mángold, a sóska és a hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó) szintén óvatosan fogyasztandók vesebetegek számára. A konzervzöldségeket ajánlott alaposan leöblíteni, hogy csökkenjen a nátrium- és káliumtartalom.