Sokkoló, mit mondott a dietetikus: ezeket a zöldségeket ne egye túl gyakran!

A legtöbben úgy gondolják, minél több zöldséget eszünk, annál jobb. Ez általában igaz, de a szakemberek szerint vannak kivételek. Hadnagyné Bea dietetikus szerint a veséket megterhelheti, ha olyan anyagok halmozódnak fel a szervezetben, amelyeket nehezen tud kiválasztani. Ilyen például az oxalát, amely több zöldségben is nagy mennyiségben előfordul – főként a spenótban, céklában, sóskában és rebarbarában.

A zöldségek túlzott fogyasztása megterhelheti a veséket - Illusztráció

Fotó: pexels

Zöldségek és az oxalát

Az oxalát kalciummal reakcióba lépve apró kristályokat képezhet, amelyek lerakódhatnak a vesében, így vesekő és gyulladás is kialakulhat. A szakértő szerint főzéssel, párolással jelentősen csökkenthető a zöldségek oxaláttartalma, emellett kulcsfontosságú a bőséges folyadékbevitel, amely segít a kristályképződés megelőzésében.

Nemcsak az oxalát, hanem a kálium és a foszfor is megterhelheti a veséket. Magas káliumtartalmú például a burgonya és az édesburgonya, különösen héjastul sütve. A dietetikus szerint érdemes a zöldséget főzés előtt felaprítani, áztatni, majd a főzővizet leönteni – így jelentősen csökkenthető az ásványianyag-tartalom.

Hadnagyné Bea szerint a mozgáshiány, a túlzott só- és fehérjebevitel, valamint a feldolgozott ételek, alkohol és dohányzás mind rontják a veseműködést. Ezek növelik a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az érrendszeri betegségek kockázatát is, amelyek közvetve tovább terhelik a veséket.

A mediterrán étrend ezzel szemben támogatja az egészséges veseműködést: mérsékelt húsfogyasztás, olívaolaj, hal, sok rost, zöldség és gyümölcs – megfelelő arányban. Ez az étrend segíti a sav-bázis egyensúly fenntartását, ami alapvető a vesék védelméhez.

