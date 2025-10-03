Megvan a manchesteri vérfürdő tettesének neve

Az egész világot megrázta a manchesteri zsinagóga elleni támadás, amely jóm-kipúr napján történt. A mostanra azonosított támadó késeléses és gázolásos merényletet követett el.
London, 2025. október 2., csütörtök (MTI) - Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.
A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.
A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy
a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".
A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert - két férfit és egy nőt - vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.
A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte.
A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót - fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.
A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.