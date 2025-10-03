Megvan a manchesteri vérfürdő tettesének neve

Az egész világot megrázta a manchesteri zsinagóga elleni támadás, amely jóm-kipúr napján történt. A mostanra azonosított támadó késeléses és gázolásos merényletet követett el.

Azonosították a zsinagóga elleni támadás elkövetőjét

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Zsinagóga elleni támadás jóm-kipúr napján

London, 2025. október 2., csütörtök (MTI) - Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

Manchester attack minute-by-minute after two killed in horror synagogue stabbinghttps://t.co/uruCv0tMni pic.twitter.com/PJ7HbvxqcR — The Mirror (@DailyMirror) October 2, 2025

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy

a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert - két férfit és egy nőt - vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

The photo shows a bomb disposal expert and a robot near the body of the Manchester synagogue terrorist after a police officer shot him. pic.twitter.com/OZeMguNOm8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte.

A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót - fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

The terrorist behind today’s Manchester Synagogue attack has been named as 35-year-old Jihad Al-Shamie, a Syrian Islamist handed British citizenship.



He should never have set foot in this country.



A monstrous, evil man, and proof of a system that has failed Britain. pic.twitter.com/VwGUyJU9o2 — Nicholas Lissack (@NicholasLissack) October 2, 2025

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.