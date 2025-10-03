Hírlevél

Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

merénylet

Megvan a manchesteri vérfürdő tettesének neve

29 perce
Jóm-kipúr napján tragédiába torkollott a békés ünnep Manchesterben. A zsinagóga elleni támadás során ketten meghaltak, többen megsérültek. A tettest a rendőrség a helyszínen agyonlőtte. A rendőrség azonosította a merénylőt.
merénylet zsinagóga anglia antiszemitizmus tragédia

Az egész világot megrázta a manchesteri zsinagóga elleni támadás, amely jóm-kipúr napján történt. A mostanra azonosított támadó késeléses és gázolásos merényletet követett el.

Azonosították a zsinagóga elleni támadás elkövetőjétA forensics police officer walks near to Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, north Manchester, on October 2, 2025, following an attack at the synagogue. Two people were killed and three wounded in a car ramming and stabbing incident outside a synagogue in Manchester, northwest England, on Thursday, police said. "A man believed to be the offender was shot by GMP (Greater Manchester Police) Firearms Officers and is also believed to be deceased," the force said on X, adding his death could not yet be confirmed due to "suspicious items on his person". (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Azonosították a zsinagóga elleni támadás elkövetőjét
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Zsinagóga elleni támadás jóm-kipúr napján

London, 2025. október 2., csütörtök (MTI) - Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy 

a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert - két férfit és egy nőt - vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte.

A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót - fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

 

