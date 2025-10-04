Hírlevél

Vaj, olívaolaj vagy repceolaj? Kiderült, melyik zsiradék a legegészségesebb

A konyhában használt zsiradék típusa nagy hatással lehet egészségünkre. A zsiradék helyes megválasztása akár csökkentheti a korai halálozás és bizonyos betegségek kockázatát.
A közösségi médiában és az interneten tévesen terjed az a mítosz, hogy a vaj egészséges zsiradék– állítja Walter Willett, a Harvard T.H. Chan School of Public Health epidemiológiai és táplálkozástudományi professzora a Focus Online szerint. 

Egy 33 évig tartó vizsgálat, amelyben Willett is részt vett, arra jutott, hogy érdemes a vajat olíva-, szója- vagy repceolajjal helyettesíteni. A kutatás szerint a magas vajfogyasztás 15 százalékkal magasabb halálozási kockázattal jár, míg a növényi olajok fogyasztása 16 százalékkal csökkenti a halálozási arányt. 

A vizsgálatban több mint 221 000 ember étrendjét elemezték. A tanulmányban kizárólag az olíva-, repce- és szójaolaj – egyszeresen telítetlen zsiradékok – fogyasztását vizsgálták. 

Figyelemre méltó, hogy napi mindössze 10 gramm vaj lecserélése a fenti növényi olajok egyikére 17 százalékkal csökkentette a korai halálozás és a rák okozta elhalálozás kockázatát. 

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem szükséges teljesen elhagyni a vajat, de egy kis csökkentés is hosszú távon komoly egészségügyi előnyökkel járhat. 

A rossz zsiradékokat felejtsük el 

Fontos, hogy a vajat ne rosszabb zsírhelyettesítőkkel pótoljuk, például transzzsírokkal. Ezek iparilag hidrogénezett vagy többszörösen hevített növényi olajokból keletkeznek, például fritőzben, és egészségtelenné válnak. 

Transzzsírok találhatók például sült krumpliban, pizzában, croissant-ban, chipsben vagy pattogatott kukoricában.  

 

