A közösségi médiában és az interneten tévesen terjed az a mítosz, hogy a vaj egészséges zsiradék– állítja Walter Willett, a Harvard T.H. Chan School of Public Health epidemiológiai és táplálkozástudományi professzora a Focus Online szerint.

Vaj, olívaolaj vagy repceolaj? Kiderült, melyik zsiradék a legegészségesebb

Egy 33 évig tartó vizsgálat, amelyben Willett is részt vett, arra jutott, hogy érdemes a vajat olíva-, szója- vagy repceolajjal helyettesíteni. A kutatás szerint a magas vajfogyasztás 15 százalékkal magasabb halálozási kockázattal jár, míg a növényi olajok fogyasztása 16 százalékkal csökkenti a halálozási arányt.

A vizsgálatban több mint 221 000 ember étrendjét elemezték. A tanulmányban kizárólag az olíva-, repce- és szójaolaj – egyszeresen telítetlen zsiradékok – fogyasztását vizsgálták.

Figyelemre méltó, hogy napi mindössze 10 gramm vaj lecserélése a fenti növényi olajok egyikére 17 százalékkal csökkentette a korai halálozás és a rák okozta elhalálozás kockázatát.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem szükséges teljesen elhagyni a vajat, de egy kis csökkentés is hosszú távon komoly egészségügyi előnyökkel járhat.

A rossz zsiradékokat felejtsük el

Fontos, hogy a vajat ne rosszabb zsírhelyettesítőkkel pótoljuk, például transzzsírokkal. Ezek iparilag hidrogénezett vagy többszörösen hevített növényi olajokból keletkeznek, például fritőzben, és egészségtelenné válnak.

Transzzsírok találhatók például sült krumpliban, pizzában, croissant-ban, chipsben vagy pattogatott kukoricában.