60 éves a nagy áramszünet: percek alatt sötétségbe borult egy kontinens

Az 1965-ös nagy áramszünet helyi idő szerint 17:16-kor kezdődött, amikor az Ontario tartományban található Queenston alállomásban egy hibás védelmi relé tévesen működésbe lépett. Ez a téves jel továbbterjedt a hálózaton, és dominóhatásként lekapcsolta a rendszer nagy részét - tájékoztat a EBSCO.

Irodai dolgozók gyertyafénynél iszogatnak és cigarettáznak munkahelyükön a 1965-ös nagy áramszünet idején, New Yorkban.

Fotó: Archive Photos / Archive Photos

Hogyan terjed el az 1965-ös nagy áramszünet?

Néhány perc alatt New York városa, Toronto, Ottawa, Boston, Buffalo, Montreal és több tucat másik település is teljes sötétségbe borult.

A városi tömegközlekedés megbénult, több mint 8000 ember rekedt liftekben, és több száz vonat állt meg útközben.

Mennyi ideig tartott az áramszünet?

A kimaradás hossza területenként változott. New Yorkban 13 órán át nem volt áram, míg egyes kanadai városokban már néhány óra múlva sikerült helyreállítani a rendszert. Az 1965-ös nagy áramszünet Észak-Amerikában így is több tízmillió embert érintett, és megmutatta, milyen sérülékeny lehet egy ennyire összekapcsolt energiarendszer.

A katasztrófa után az Egyesült Államok és Kanada szakemberei közösen vizsgálták, mi okozta az 1965-ös áramszünetet. Az eredmények nyomán létrehozták a North American Electric Reliability Councilt (NERC), amely azóta is a hálózat megbízhatóságáért felel.

A sötétségben New York utcáin meglepő nyugalom uralkodott. A város lakói segítettek egymásnak, a rendőrség és a tűzoltóság pedig gyorsan reagált. A History.com információi szerint a várakozásokkal ellentétben nem tört ki pánik, és a lakosság fegyelmezetten viselkedett. A legenda szerint kilenc hónappal később nőtt a születések száma, amit sokan az „áramszünet-babák” generációjának neveznek.