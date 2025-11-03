Kék fény, pályaváltás, titokzatos erők – a 3I/ATLAS nem lehetett természetes

A 3I/ATLAS nevű intersztelláris objektum nem olyan régen hívta fel magára a figyelmet, amikor a csillagászok a Mars közelében egy henger alakú, zölden ragyogó testet észleltek. A szokatlan forma és fényesség alapján néhány szakember már ekkor azt találgatta, hogy egy idegen eredetű űreszköz is lehet.

A Napnál is kékebben ragyogott: mit rejtett a 3I/ATLAS belseje? (a kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Amerikai készültség: Manhattan méretű fenyegetés

Az USA aszteroidafigyelő hálózata és a NASA készenlétbe helyezte magát, miután kiderült: a 3I/ATLAS Manhattan méretű lehetett. A műszerek olyan szokatlan fém- és gázkibocsátást mutattak ki, amelyet korábban egyetlen üstökösnél sem figyeltek meg.

3I/ATLAS – természet alkotta óriás vagy mesterséges űreszköz?

Később, október 29-én, amikor elérte a Naphoz legközelebbi pontját, a 3I/ATLAS nem-gravitációs gyorsulást produkált. Ez azt jelentette, hogy mozgását nem csak a gravitáció irányította – mintha egy rejtélyes erő is segítette volna – írja a DailyMail.

Ráadásul a tárgy a Napnál is kékebb fényben ragyogott, miközben szokatlanul gyorsan fényesedett: 7,5-szer gyorsabban, mint egy tipikus üstökös.

Az is megtörtént, hogy a szokványos porcsóva helyett „anti-tail" alakult ki mögötte, amely később hirtelen visszaváltott a normál állapotba – ez egyes fizikusok szerint irányváltást is jelezhetett.

A Harvard professzora, Avi Loeb összesen kilenc anomáliát sorolt fel, és kiszámította:

annak esélye, hogy mindez természetesen történt volna:

1 a 10 000 000 000 000 000-hoz (vagyis: szinte nulla)

Loeb így nyilatkozott:

Nem szabad a legkonzervatívabb magyarázatnál leragadni, amikor egy jelenség akár az emberiség jövőjét is befolyásolhatja.

Azóta a világ kutatói tovább vizsgálták a furcsa égitestet – és vannak, akik máig nem zárták ki, hogy a 3I/ATLAS valami egészen újat jelentett az emberiség számára.