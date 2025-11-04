Elképesztő: nem fogja elhinni mennyi bor található a világ legnagyobb borospincéjében!

A világ legnagyobb borospincéje nemcsak méreteivel, hanem különleges elhelyezkedésével is lenyűgözi a látogatókat.

A világ legnagyobb borospincéje több mint 200 kilométeren húzódik Moldova földje alatt

Fotó: VADIM DENISOV / AFP

Hol található a világ legnagyobb borospincéje?

A világ legnagyobb borospincéje Moldovában, a fővárostól, Chișinăutól mindössze néhány kilométerre délre található. A Mileștii Mici egy hatalmas, 200 kilométer hosszú föld alatti alagútrendszer, amely egykor mészkőbányaként szolgált. A hatalmas járatok ma szőlőből készült nemes italok millióit őrzik, és a hely mára Moldova egyik legfontosabb turisztikai látványosságává vált.

Miért különleges a Mileștii Mici borospince?

A Mileștii Mici nemcsak méretei miatt különleges, hanem hangulata miatt is. A borospince bejárható autóval, hiszen a tárolóterek között kilométeres távolságok húzódnak. Az utcák nevei is a borokról kapták nevüket – így kanyaroghatunk a Cabernet, a Sauvignon vagy a Feteasca utcán. A borokat az úgynevezett „Aranygyűjteményben” rendezik el, ahol félköríves kőfülkékben, caza-kban sorakoznak a palackok.

A pince hőmérséklete egész évben 14 fok körüli, a páratartalom pedig 85–95%, ami tökéletes körülményeket biztosít a borok érleléséhez

- tájékoztat a Bild.

Mennyi bort tárolnak a Mileștii Mici pincében?

A Guinness Rekordok Könyve szerint a világ legnagyobb borospincéje több mint 1,5–2 millió palack bort őriz 80 méterrel a föld alatt. A gyűjtemény jelentős része vörösbor, de a látogatók találkozhatnak nemzetközi fajtákkal is, például Merlot-val, Cabernet Sauvignonnal és Rizlinggel.

A legértékesebb palackok az 1973-as és 1974-es évjáratokból származnak, amelyek ára akár 2000 euró is lehet.

Borkultúra és borturizmus Moldovában

Az Ourspace információi szerint a moldovai borkultúra több mint 5000 éves múltra tekint vissza. A Mileștii Mici nem csupán egy borospince, hanem az ország nemzeti büszkesége, amely a borturizmus egyik legnépszerűbb célpontjává vált. A látogatók autóval vagy idegenvezetett túrán járhatják be a föld alatti várost, és megkóstolhatják az ország legnemesebb borait. Nem véletlen, hogy sokan a „borok templomának” nevezik ezt a helyet.