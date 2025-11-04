Elképesztő: nem fogja elhinni mennyi bor található a világ legnagyobb borospincéjében!

A világ legnagyobb borospincéje nemcsak méreteivel, hanem különleges elhelyezkedésével is lenyűgözi a látogatókat.
Hol található a világ legnagyobb borospincéje?
A világ legnagyobb borospincéje Moldovában, a fővárostól, Chișinăutól mindössze néhány kilométerre délre található. A Mileștii Mici egy hatalmas, 200 kilométer hosszú föld alatti alagútrendszer, amely egykor mészkőbányaként szolgált. A hatalmas járatok ma szőlőből készült nemes italok millióit őrzik, és a hely mára Moldova egyik legfontosabb turisztikai látványosságává vált.
Miért különleges a Mileștii Mici borospince?
A Mileștii Mici nemcsak méretei miatt különleges, hanem hangulata miatt is. A borospince bejárható autóval, hiszen a tárolóterek között kilométeres távolságok húzódnak. Az utcák nevei is a borokról kapták nevüket – így kanyaroghatunk a Cabernet, a Sauvignon vagy a Feteasca utcán. A borokat az úgynevezett „Aranygyűjteményben” rendezik el, ahol félköríves kőfülkékben, caza-kban sorakoznak a palackok.
A pince hőmérséklete egész évben 14 fok körüli, a páratartalom pedig 85–95%, ami tökéletes körülményeket biztosít a borok érleléséhez
- tájékoztat a Bild.
Mennyi bort tárolnak a Mileștii Mici pincében?
A Guinness Rekordok Könyve szerint a világ legnagyobb borospincéje több mint 1,5–2 millió palack bort őriz 80 méterrel a föld alatt. A gyűjtemény jelentős része vörösbor, de a látogatók találkozhatnak nemzetközi fajtákkal is, például Merlot-val, Cabernet Sauvignonnal és Rizlinggel.
A legértékesebb palackok az 1973-as és 1974-es évjáratokból származnak, amelyek ára akár 2000 euró is lehet.
Borkultúra és borturizmus Moldovában
Az Ourspace információi szerint a moldovai borkultúra több mint 5000 éves múltra tekint vissza. A Mileștii Mici nem csupán egy borospince, hanem az ország nemzeti büszkesége, amely a borturizmus egyik legnépszerűbb célpontjává vált. A látogatók autóval vagy idegenvezetett túrán járhatják be a föld alatti várost, és megkóstolhatják az ország legnemesebb borait. Nem véletlen, hogy sokan a „borok templomának” nevezik ezt a helyet.
Hazai borral hódítanak Ázsiában
A magyar vörösborok most újra reflektorfénybe kerültek Ázsiában. Egy villányi borászat olyan nemzetközi elismerést szerzett, amely megnyithatja az utat a távol-keleti piacok előtt. A szakértők szerint ez a siker nem csupán egy borászat diadala, hanem egy lehetséges fordulópont a magyar export számára is. A kelet-ázsiai borfogyasztás rohamosan nő, és a fogyasztók egyre inkább keresik a különleges, minőségi tételeket. Hogy pontosan melyik magyar bor és hogyan tört be a kontinensre, azt az Origo oldalán megtekintheti.
Hazai borvidékek felfedezése: aranyló aszú, testes vörösök és balatoni frissesség egy pohárban
A hazai borvidékek felfedezése igazi időutazás az ízek és illatok világában. Tokaj aranyló nedűi, Villány testes vörösei és a Balaton friss, könnyed borai mind más-más hangulatot idéznek, mégis közös bennük a magyar föld egyedisége. Kevés ország mondhatja el magáról, hogy ennyire sokszínű borkultúrával rendelkezik, ahol a hagyomány és a modernitás kéz a kézben jár. Egy-egy borvidék bejárása nemcsak kóstolás, hanem élmény is: történetek, legendák és generációkon átívelő szenvedély várja az utazót.
Ha valódi borélményre vágyunk, érdemes felkeresni:
- Tokaj-Hegyalját, az aszú hazáját,
- Villányt, a testes vörösborok fővárosát,
- a Balaton környékét, ahol a friss fehérek és rozék uralkodnak,
- Egert, a bikavér szülőföldjét,
- és Pannonhalmát, ahol ezeréves borkultúra találkozik a modern technológiával.