Így védekezhet hatékonyan az autó ablakfagyás ellen

A hideg időben az autóban rekedt nedvesség könnyen lecsapódik az üveg felületére, majd a hőmérséklet csökkenésével jéggé alakul. Ez az ablakfagyás jelensége, amely nemcsak időveszteséget okoz, hanem veszélyes is, ha nem távolítjuk el teljesen. A Focus információ szerint a pára származhat ruháról, cipőről, hótól, esőtől vagy akár légzésből is — mindez reggelre makacs jégréteggé alakulhat.

Az ablakfagyás belülről is kialakulhat

Fotó: Unsplash

Ablakfagyás az autóban: mit kell tenni?

A leggyorsabb megoldás, ha kinyitja az összes ajtót és teljesen kiszellőzteti a kocsit. Egy vékony deres réteg könnyen letörölhető egy szivaccsal vagy ronggyal. A vastagabb jegesedést jégkaparóval — szükség esetén bankkártyával — lehet eltávolítani. Soha ne csak kis „kukucskáló” részt kaparjon le: ez szabálytalan és balesetveszélyes.

Miért tilos a motor járatásával olvasztani a jeget?

A járó motorral való melegítés környezetvédelmi okokból szabálysértés, akár 80 eurós bírsággal járhat. Emellett hatástalan: az ADAC szerint álló helyzetben alig érkezik meleg levegő, rengeteg üzemanyag fogy, és még a motort is károsíthatja.

Milyen módszereket kerüljünk?

Beltérben tilos jégoldót használni, mert egészségre ártalmas.

Hőlégfúvó, hajszárító, gyertya vagy bármilyen extrém hőforrás használata szintén veszélyes, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás megrepesztheti az üveget.

Hogyan előzhetető meg a belső ablakfagyás?

Parkolás után hagyja nyitva az ajtókat 5 percig.

Menet közben időnként szellőztessen.

Ne vigyen be havat, latyakot, vizes ruhát az autóba.

A lábtörlőket vigye be éjszakára, hogy kiszáradjanak.

Használjon páramentesítő tasakot (Air Dryer).

Időnként kapcsolja be a klímát, mert kiszárítja a levegőt.

Melyek a leghatékonyabb megelőző lépések?

Autó szellőztetése indulás után és parkoláskor Nedvesség bejuttatásának minimalizálása Páramentesítő tasak használata Légkondicionáló rendszeres működtetése télen is Nedves lábtörlők bevitele és kiszárítása Hosszabb utak előtt és után ajtónyitásos szellőztetés

