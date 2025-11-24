Így védekezhet hatékonyan az autó ablakfagyás ellen

A hideg időben az autóban rekedt nedvesség könnyen lecsapódik az üveg felületére, majd a hőmérséklet csökkenésével jéggé alakul. Ez az ablakfagyás jelensége, amely nemcsak időveszteséget okoz, hanem veszélyes is, ha nem távolítjuk el teljesen. A Focus információ szerint a pára származhat ruháról, cipőről, hótól, esőtől vagy akár légzésből is — mindez reggelre makacs jégréteggé alakulhat.
Ablakfagyás az autóban: mit kell tenni?
A leggyorsabb megoldás, ha kinyitja az összes ajtót és teljesen kiszellőzteti a kocsit. Egy vékony deres réteg könnyen letörölhető egy szivaccsal vagy ronggyal. A vastagabb jegesedést jégkaparóval — szükség esetén bankkártyával — lehet eltávolítani. Soha ne csak kis „kukucskáló” részt kaparjon le: ez szabálytalan és balesetveszélyes.
Miért tilos a motor járatásával olvasztani a jeget?
A járó motorral való melegítés környezetvédelmi okokból szabálysértés, akár 80 eurós bírsággal járhat. Emellett hatástalan: az ADAC szerint álló helyzetben alig érkezik meleg levegő, rengeteg üzemanyag fogy, és még a motort is károsíthatja.
Milyen módszereket kerüljünk?
Beltérben tilos jégoldót használni, mert egészségre ártalmas.
Hőlégfúvó, hajszárító, gyertya vagy bármilyen extrém hőforrás használata szintén veszélyes, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás megrepesztheti az üveget.
Hogyan előzhetető meg a belső ablakfagyás?
- Parkolás után hagyja nyitva az ajtókat 5 percig.
- Menet közben időnként szellőztessen.
- Ne vigyen be havat, latyakot, vizes ruhát az autóba.
- A lábtörlőket vigye be éjszakára, hogy kiszáradjanak.
- Használjon páramentesítő tasakot (Air Dryer).
- Időnként kapcsolja be a klímát, mert kiszárítja a levegőt.
Melyek a leghatékonyabb megelőző lépések?
- Autó szellőztetése indulás után és parkoláskor
- Nedvesség bejuttatásának minimalizálása
- Páramentesítő tasak használata
- Légkondicionáló rendszeres működtetése télen is
- Nedves lábtörlők bevitele és kiszárítása
- Hosszabb utak előtt és után ajtónyitásos szellőztetés
