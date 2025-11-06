Egy választás, ami átírta a történelem menetét: Abraham Lincoln győzelme és öröksége

1860. november 6-a z Egyesült Államok történelmének egyik legmeghatározóbb dátuma. Ezen a napon választották elnökké Abraham Lincolnt, aki később az amerikai történelem egyik legnagyobb államférfijaként írta be magát a köztudatba.

Abraham Lincoln (1809-1865) 1861-től 1865-ig az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, az első republikánus elnök.

A választás nemcsak egy politikai győzelem volt, hanem a nemzet sorsát alapvetően megváltoztató fordulópont is, amely előrevetítette az Amerikai Polgárháború (1861–1865) kitörését, és elindította az országot az emberi jogok és az egységes nemzet felé vezető úton – írja az americanhistory.si.edu.

Egy megosztott nemzet

Az 1850-es évek Amerikája mélyen megosztott volt, főként az Észak és Dél közötti ellentétek miatt. A konfliktus középpontjában a rabszolgaság kérdése állt. Míg az északi államok iparosodtak, és egyre inkább elutasították a rabszolgaság intézményét, addig a déli államok gazdasága nagyrészt a rabszolgamunkán alapuló ültetvényrendszerre épült.

Az 1854-es Kansas–Nebraska-törvény és az azt követő, évekig elhúzódó „Bleeding Kansas” nevű erőszakhullám világossá tette, hogy az ország nem képes békésen megegyezni a rabszolgaság terjeszkedésének kérdésében.

1857-ben a Dred Scott-ügy döntése tovább mélyítette a válságot, amikor a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a rabszolgák nem lehetnek amerikai állampolgárok, és a Kongresszusnak nincs joga megtiltani a rabszolgaságot a területeken.

E politikai vihar közepette született meg az új Republikánus Párt, amely a rabszolgaság terjeszkedésének megállítását tűzte ki célul. Ennek a pártnak lett az egyik vezető alakja az illinois-i ügyvéd és korábbi kongresszusi képviselő, Abraham Lincoln.

Az 1860-as elnökválasztás négy fő jelölt között zajlott:

Abraham Lincoln, a Republikánus Párt jelöltje, aki a rabszolgaság terjeszkedésének megállítását hirdette.

Stephen A. Douglas, a Demokrata Párt északi szárnyának képviselője, a „népszuverenitás” elvét támogatta.

John C. Breckinridge, a déli demokraták jelöltje, aki a rabszolgaság megőrzése mellett kampányolt.

John Bell, az alkotmányos uniópárt képviseletében, aki a nemzeti egység megőrzését tekintette fő céljának.

A választási kampány során Lincoln ügyesen kerülte a radikális megnyilatkozásokat, miközben hangsúlyozta az Unió egységének fontosságát. Bár személyesen ellenezte a rabszolgaságot, nem ígérte annak azonnali felszámolását, csupán a további terjeszkedésének megállítását. Ez az üzenet az északi államok többsége számára elfogadható kompromisszumnak bizonyult – írja a Britannica.com.

Lincoln 1860. november 6-án 39,8 százalékos népszavazati aránnyal, de többségi elektori szavazattal megnyerte az elnökválasztást.

Bár az országos szavazatok kevesebb mint felét kapta, az északi államok túlnyomó többségét sikerült megnyernie. A déli államokban viszont szinte egyetlen szavazatot sem szerzett – neve sok helyen még a szavazólapon sem szerepelt.