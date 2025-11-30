Újraválasztása után jelentette be Adolf Hitler: megváltoztatja a nevét

A SWAPO párt politikusa 2004 óta képviseli Ompundja választókerületét az Oshana régióban, és szerdán ismét fölényesen győzött a helyi választáson. Adolf Uunona, aki eddig hivatalosan Adolf Hitler Uunona néven szerepelt a dokumentumokban, mégis úgy döntött, elég volt a félreértésekből, törli a hírhedt középső nevét, számolt be a hírről az Independent.
„A nevem nem Adolf Hitler. Én Adolf Uunona vagyok.”
A politikus hosszú évek óta magyarázza, hogy semmi köze nincs a náci diktátorhoz – és hogy a név csupán a történelmi örökség mellékhatása.
A nevem nem Adolf Hitler. Én Adolf Uunona vagyok. Mások ragasztották rám a régi nevet, de semmi közöm ahhoz az emberhez”
– fogalmazott a The Namibiannak Uunona, aki a névmódosítást is azzal indokolta, hogy a Hitler név felesleges politikai félreértéseket és kellemetlenségeket okozott, hiába nyert simán minden választáson.
A név mögött történelmi ok áll – nem ideológia
Namíbiában a németes nevek teljesen megszokottak. Az ország 1884 és 1915 között német gyarmat volt, így sok családnál generációkon keresztül fennmaradtak a német eredetű kereszt- és vezetéknevek pusztán kulturális kötődés vagy hagyomány miatt, politikai tartalom, szándék nélkül. Uunona azt mondta, gyerekként teljesen természetesnek tűnt a neve, csak később értette meg, milyen súlyos történelmi terhet hordoz.
Gyerekként teljesen normális névnek tűnt. Csak később jöttem rá, hogy ez az ember a világ leigázására törekedett. Nekem ehhez semmi közöm”
– árulta el Uunona, aki korábban a német Bildnek nyilatkozva azt is elmondta, hogy édesapja „valószínűleg nem tudta”, ki volt Adolf Hitler, vagy mit tett.
A politikai karrierjét soha nem hátráltatta a neve
A botrányos középső név ellenére Uunona évtizedek óta közkedvelt, tisztelt, aktív politikus, ismert anti-apartheid kampányoló, és választókerületében rendszeresen elsöprő fölénnyel győz. A legutóbbi választáson is magabiztos győzelmet aratott – így a szavazók számára egyértelműen nem a neve számított, hanem a munkája.
Most azonban vége a legendás félreértések korszakának: a hivatalos irataiban már nem szerepel a Hitler név, és a jövőben kizárólag Adolf Uunona lesz. A politikus azt reméli, hogy ezzel végleg lezárja a kellemetlen asszociációkat – a választói pedig továbbra is abban támogatják, amiért eddig is tisztelték: a munkájában.
