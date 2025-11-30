Újraválasztása után jelentette be Adolf Hitler: megváltoztatja a nevét

A SWAPO párt politikusa 2004 óta képviseli Ompundja választókerületét az Oshana régióban, és szerdán ismét fölényesen győzött a helyi választáson. Adolf Uunona, aki eddig hivatalosan Adolf Hitler Uunona néven szerepelt a dokumentumokban, mégis úgy döntött, elég volt a félreértésekből, törli a hírhedt középső nevét, számolt be a hírről az Independent.

A namíbiai politikus az Adolf Hitler nevet kapta, állítása szerint az apja nem tudta, hogy a náci vezért is így hívták

Fotó: Roger-Viollet

„A nevem nem Adolf Hitler. Én Adolf Uunona vagyok.”

A politikus hosszú évek óta magyarázza, hogy semmi köze nincs a náci diktátorhoz – és hogy a név csupán a történelmi örökség mellékhatása.

A nevem nem Adolf Hitler. Én Adolf Uunona vagyok. Mások ragasztották rám a régi nevet, de semmi közöm ahhoz az emberhez”

– fogalmazott a The Namibiannak Uunona, aki a névmódosítást is azzal indokolta, hogy a Hitler név felesleges politikai félreértéseket és kellemetlenségeket okozott, hiába nyert simán minden választáson.

A név mögött történelmi ok áll – nem ideológia

Namíbiában a németes nevek teljesen megszokottak. Az ország 1884 és 1915 között német gyarmat volt, így sok családnál generációkon keresztül fennmaradtak a német eredetű kereszt- és vezetéknevek pusztán kulturális kötődés vagy hagyomány miatt, politikai tartalom, szándék nélkül. Uunona azt mondta, gyerekként teljesen természetesnek tűnt a neve, csak később értette meg, milyen súlyos történelmi terhet hordoz.

Gyerekként teljesen normális névnek tűnt. Csak később jöttem rá, hogy ez az ember a világ leigázására törekedett. Nekem ehhez semmi közöm”

– árulta el Uunona, aki korábban a német Bildnek nyilatkozva azt is elmondta, hogy édesapja „valószínűleg nem tudta”, ki volt Adolf Hitler, vagy mit tett.

Adolf Hitler Uunona, a Namibian politician, has been re-elected to a fifth term in a northern constituency.



Despite sharing a name with the Nazi dictator, he says he has “nothing to do” with Nazi ideology and usually goes by Adolf Uunona.



He explained that his father gave him… pic.twitter.com/GFreYlTGqg — African Hub (@AfricanHub_) November 29, 2025

A politikai karrierjét soha nem hátráltatta a neve

A botrányos középső név ellenére Uunona évtizedek óta közkedvelt, tisztelt, aktív politikus, ismert anti-apartheid kampányoló, és választókerületében rendszeresen elsöprő fölénnyel győz. A legutóbbi választáson is magabiztos győzelmet aratott – így a szavazók számára egyértelműen nem a neve számított, hanem a munkája.

Most azonban vége a legendás félreértések korszakának: a hivatalos irataiban már nem szerepel a Hitler név, és a jövőben kizárólag Adolf Uunona lesz. A politikus azt reméli, hogy ezzel végleg lezárja a kellemetlen asszociációkat – a választói pedig továbbra is abban támogatják, amiért eddig is tisztelték: a munkájában.

Sokkoló elemzés látott napvilágot Hitlerről – ez mindent felülír

Az Origón is írtunk arról, hogy a Hitler DNS-e: Egy diktátor lenyomata című dokumentumfilm a történeti kutatást a legmodernebb genomikai tudománnyal ötvözi, és új megvilágításba helyezi, miként hatott egymásra biológia, környezet és ideológia a modern történelem egyik legtöbbet elemzett alakjának esetében. Spekulációktól mentesen, mértéktartóan és bizonyítékokra építve mutatja be, mit tudhatunk – és mit nem – a genetikai vizsgálatokból.