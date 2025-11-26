Másodszor nyerheti meg a választást Adolf Hitler

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A közvélemény-kutatások szerint nagy eséllyel Adolf Hitler nyeri a helyhatósági választásokat az egyik dél-afrikai országban. Az 59 éves Adolf Hitler Uunona 2020-ban 85 százalákkal nyert Namíbiában.
Adolf Hitler UunonaNamíbiapolitikusnévszavazat

Az 59 éves Adolf Hitler Uunona várhatóan megnyeri a november 26-i második helyhatósági választást a délnyugat-afrikai Namíbiában. 2020-ban a szavazatok 85 százalékát kapta - írja a NY Post

Adolf Hitler
A férfinek édesapja adta a nevét, aki valószínűleg nem tudta, mit is képviselt Adolf Hitler.
Fotó: Roger-Viollet

Adolf Hitler nem szeretne nevet változtatni

A baloldali Swapo párt tagja korábban már nyilatkozott a nevéről, miután az ompundjai választókerületben aratott győzelme után felkeltette a világ közvéleményének figyelmét. Nevét az apjától kapta, aki valószínűleg nem értette, hogy mit képviselt Adolf Hitler. 

Gyerekként teljesen normális névnek tekintettem. Csak felnőttként értettem meg, hogy ez az ember az egész világot meg akarta hódítani. Nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz

– tette hozzá a politikus. Uunona felesége Adolfnak hívja, de nyilvánosan általában kihagyja Hitler nevét. A férfi azonban ragaszkodik a nevéhez.

Minden hivatalos dokumentumban benne van. Ehhez már túl késő van

– mondta. Namíbia, mint egykori német gyarmat, még mindig sok germán helységnévvel rendelkezik. A hagyományos nevek, mint például az Adolf, ma sem ritkák. Az Origo korábban írt egy cikket Hitler utolsó napjáról. Hitler DNS-ét vizsgálva furcsa dolgok derültek ki.

 

