Ez a rejtett veszély súlyosan károsíthatja az agy egészségét

A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói 55 és 89 év közötti embereket vizsgáltak, és kimutatták, hogy akiknek szívverésről szívverésre jobban ingadozott a vérnyomása, kisebb agytérfogattal rendelkeztek a memóriáért felelős területeken. Az agyban emellett magasabb volt egy idegsejt-károsodást jelző fehérje szintje is – írja a Fox News.

A K-vitamin módosított változata védheti az agyat az Alzheimer-kór ellen.

Rejtett veszélyek az agy védelmi vonalai mögött

A kutatás szerint ez a jelenség még azoknál is megfigyelhető, akik gyógyszerekkel jól beállított vérnyomással élnek. A szakemberek úgy vélik, az ilyen mikroszintű ingadozások hosszú távon hozzájárulhatnak a memóriaromláshoz és az idegsejtek pusztulásához. A leginkább érintett agyterületek – például a hippocampus és az entorhinális kéreg – az Alzheimer-kór korai szakaszában is károsodnak. A kutatás rávilágít, hogy

a vérnyomás nem statikus, hanem folyamatosan reagál a test szükségleteire, és az idős korral ez a szabályozás kevésbé pontos.

Bár az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, a tudósok szerint a tendencia egyértelmű és aggasztó. A szakértők hangsúlyozzák, hogy jelenleg nincs célzott kezelés a gyors vérnyomás-ingadozásra. Ugyanakkor fontos, hogy mindenki rendszeresen mérje vérnyomását, és betartsa az orvosi előírásokat. A jövőben olyan terápiák fejlesztése lehet a cél, amelyek nemcsak a vérnyomás átlagos értékét, hanem annak stabilitását is figyelembe veszik.

Gyakori hiba a vérnyomás mérésekor

Amerikai kutatók figyelemre méltó eredményre jutottak: azoknál az embereknél, akiknél fekve mérték meg a vérnyomást, megbízhatóbb képet kaptak a szívbetegségek, a stroke és a korai halálozás kockázatáról. A tanulmány szerint a vérnyomásmérés fekve komoly előnyökkel járhat, különösen akkor, ha a páciens vérnyomásértéke ülve normális, de fekve már magas.