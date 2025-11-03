Elképesztő fordulatot vett az Air India-katasztrófa egyetlen túlélőjének élete

Viswashkumar Ramesh az Air India balesetének egyetlen túlélője csodával határos módon menekült meg a júniusi katasztrófa után. Bár életben maradt, súlyos sérüléseket szenvedett, és a repülőgép-tragédiában elveszítette öccsét, aki szintén az utasok között volt. A 39 éves férfi most először szólalt meg a nyilvánosság előtt, a BBC-nek adott interjúban beszámolt a drámai eseményekről.

Az Air India balesetét egyetlen utas élte túl - Fotó: BASIT ZARGAR / Middle east images

Az Air India balesetének egyetlen túlélője azóta is szenved

Viswashkumar Ramesh júniusban csodával határos módon mászott ki a roncsok közül, miközben a lángok elborították a lezuhant repülőgépet. Azóta Leicesterben él, de poszttraumás stressz-zavarral küzd, nem tud dolgozni, és a családjával sem képes kapcsolatot tartani.

Csoda, hogy élek, de elveszítettem a testvéremet, a támaszomat. Minden nap fájdalmas az egész családnak

– mondta az első nyilvános interjúban. Azt is elárulta, hogy anyja hónapok óta némán ül a ház előtt, ő pedig kerüli az embereket. A légitársaság 21 500 fontos (kb. 9,5 millió forintos) ideiglenes kártérítést fizetett Rameshnek, de tanácsadói szerint ez nem fedezi az alapvető szükségleteit sem. A család halászati vállalkozása, amelyet testvérével közösen vezetett, a baleset óta összeomlott.

Szóvivője, Radd Seiger szerint háromszor próbáltak tárgyalni az Air Indiával, mindhiába.

Hogy zuhant le az Air India repülőgépe?

Az Air India AI171-es járata a nyugat-indiai Ahmedabad városából indult Londonba, ám alig néhány másodperccel a felszállás után mindkét hajtómű leállt, és a repülőgép lakóépületre zuhant. A balesetről kiadott előzetes jelentés szerint a hajtóművek üzemanyag-ellátását szabályozó kapcsolókat („Fuel Control Switch") egyenként állították át „RUN" állásból „CUTOFF" módba – ezzel gyakorlatilag elzárták az üzemanyagot a hajtóművek elől. A repülőrögzítő szerint ez néhány másodperccel a felszállás után történt.

India egyik legsúlyosabb légi katasztrófája

A gép az egyik legzsúfoltabb városrészre zuhant, és hatalmas tűzgömb keletkezett a becsapódáskor – a katasztrófa során több mint 270 ember vesztette életét. A halálos áldozatok száma még ennél is sokkal nagyobb lehetett volna, ha a pilótának az utolsó pillanatban nem sikerült volna végrehajtania egy fontos manővert. Az óriásgép így egy kórház kollégiumába csapódott be a lakóépületek helyett.