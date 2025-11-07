Airbnb, ahol Wi-Fi helyett északi fény és totális csend vár

Ez az Airbnb nem a megszokott értelemben vett nyaralásra hív. A Floating Glacier Hut nevű lebegő kabin Kelet-Grönland jeges fjordjában ringatózik, ahol a csendet csak a jég halk roppanása töri meg. A helyi gleccserkalauz, Nicco Segreto álmodta meg ezt az elszigetelt menedéket, hogy megmutassa, milyen az élet a civilizáció peremén – írja a BBC.

Airbnb a világ végén: a legeldugottabb lebegő kabin Grönlandon, ahol az északi fény alatt ébredhetsz. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A kabin két főt fogad, és teljes ellátást kínál — reggeli, vacsora és a világ legkülönlegesebb panorámája benne van az árban. Egy éjszaka 7 347 dán korona, azaz kb. 420 000 forint, de ez nem csupán szállás: ez egy olyan nyaralás, ahol a vendég valóban elszakad mindentől.

A világ legeldugottabb Airbnb-je

A szállástól északi irányba hajózva, 800 kilométeren át csak jégmezőket és narválokat látni, mielőtt elérnéd Ittoqqortoormiitet, a bolygó egyik legelszigeteltebb települését. Dél felé pedig 7 600 kilométert kellene utazni, mire újra szárazföldre lehet lépni — Brazíliában. Ez a tény is mutatja, hogy a Floating Glacier Hut nem csupán egy különleges Airbnb, hanem a világ legeldugottabb szálláshelye.

Digitális detox a sarkkör alatt

A szálláson nincs Wi-Fi, nincs térerő, nincsenek értesítések, viszont a kabin üvegplafonján keresztül látni lehet az északi fényt. Itt minden perc a nyugalomról és a természet közelségéről szól — az extrém szálláshely maga a digitális detox.

Segreto a vendégeinek nemcsak nyugalmat kínál, hanem betekintést is ad a grönlandi természet törékenységébe. Következő projektje, a Vision Lodge, már a gleccserjég változásait is bemutatja — hiszen a környék jégtakarója évről évre látványosan olvad.

