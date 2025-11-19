Itt a forradalmi akkumulátor, ami mindent megváltoztathat

Az akkumulátorok jelentik az elektromos járművek és modern energiatároló rendszerek szívét, de a jelenlegi lítiumalapú megoldásoknak egyre több korlátja van. A lítium drága, ritka, és a gyúlékony folyékony elektrolit miatt bizonyos kockázatokat is hordoz. Kanadai kutatók most egy új, szilárdtest-nátrium akkumulátorral léphetnek előre, amely biztonságosabb, tartósabb és olcsóbb alternatívát kínál – írja az Interesting Engineering.

Jóval biztonságosabb az új akkumulátor

Fotó: OpenAI DALL-E

Az új, lítiummentes akkumulátor biztonságosabb

A Western University kutatócsoportja egy innovatív akkumulátort fejlesztett ki, amely a lítium helyett a sokkal gyakoribb és olcsóbb nátriumot használja.

A különlegesség a szilárd elektrolit, amely lehetővé teszi az ionok mozgását, miközben jelentősen csökkenti a tűzveszélyt.

Az új anyag kén és klór felhasználásával készült, ami nemcsak stabil, hanem erősíti is a kristályszerkezetet, így az akkumulátor hosszú távon is megbízható marad. Laboratóriumi tesztek szerint az új akkumulátor jól bírja a szélsőséges hőmérsékleteket és a több ezer töltési ciklust, ami kulcsfontosságú a valós használat során. A kutatók röntgeneszközökkel vizsgálták az ionok mozgását, hogy pontosan megértsék, hogyan működik a szilárd elektrolit belsejében.

Bár a kereskedelmi forgalomban évek múlva lesz elérhető, a szilárdtest-nátrium akkumulátor ígéretes lépés a biztonságosabb, olcsóbb és fenntarthatóbb energiatárolás felé.

Nemcsak az elektromos autóknak, hanem az otthoni és ipari energiatároló rendszereknek, valamint a hordozható eszközöknek is új lehetőségeket nyithat.

Miért veszélyesek a lítiumos akkumulátorok?

A lítiumalapú akkumulátorok gyúlékonysága egyre több problémát okoz. Nemrég például a melbourne-i repülőtéren egy túlmelegedett power bank felrobbant és meggyulladt egy férfi zsebében, pánikot keltve az utasok közt.

Hogyan használjuk okosan a telefonunk akkumulátorát?

Az új mobil csak addig izgalmas, amíg nem kell naponta kétszer tölteni – néhány jól beállított opcióval és tudatos használattal azonban akár órákkal is meghosszabbíthatjuk az üzemidőt. Az Origo egy korábbi cikkben összegyűjtötte azokat a technikákat, a részletes beállításoktól a finomhangolásig, amelyek segíthetnek optimalizálni az akkumulátor működését.