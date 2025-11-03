Alec Baldwin gyilkossági ügye újabb fordulatot vett

Beperelte Alec Baldwint a „Rust” című film kellékeiért felelős vállalat tulajdonosa, Seth Kenney a forgatás kapcsán történt tragikus baleset kapcsán – írja a New York Post.
Kenney, aki a PDQ Arm & Prop nevű kellékes cég tulajdonosa, azt állítja, hogy Baldwin és a produkciós csapat tudatosan bűnbakot csinált belőle, miután 2021-ben a forgatáson Halyna Hutchins operatőr halálos lövést kapott.
Újabb per elé néz Alec Baldwin
A per szerint Baldwin és a film többi producere egy országos médiakampányt indítottak, amely Kenney-t hibáztatta a tragédiáért, miközben „Hollywoodi PR-szakértőket” és a sajtót használták fel, hogy „hamis és sértő képet” fessenek róla.
Kenney azt állítja, hogy emiatt óriási anyagi veszteséget szenvedett, hírneve tönkrement, és ma már nem kap munkát a filmiparban. Emellett a „Rust”- stábot azzal is vádolja, hogy nem fizettek a bérleti ingatlan használatáért, és a cég kellékeit a rendőrség lefoglalta.
A kellékes azt kéri a bíróságtól, hogy egy esküdtszék döntse el a kártérítés mértékét, sőt, további pénzbüntetést is követel, ha bebizonyosodik, hogy Baldwinék szándékosan vagy gondatlanságból jártak el.
Kenney cége 2021-ben vaktöltényeket és díszpatronokat szállított a „Rust” forgatására, azonban a nyomozás szerint a lőszer, amely Hutchinst megölte, nem egyezett azokkal a lőszerekkel, amelyeket ők biztosítottak.
Halálos lövés a forgatáson
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, 2021. október 21-én tragikus eset rázta meg a „Rust” című film forgatását Új-Mexikóban, a Bonanza Creek Ranch forgatási helyszínen. Alec Baldwin egy kellékpisztollyal próbálta el a jelenetet, amikor a fegyver éles lőszerrel sült el. A lövedék Halyna Hutchins operatőrt halálosan megsebesítette, Joel Souza rendezőt a vállán találta el a lövedék.
Autóbalesetet szenvedett nemrég a színész
Alec Baldwin és testvére, Stephen Baldwin néhány hete balesetet szenvedtek East Hamptonban, amikor a színész Range Roverrel egy fába csapódott az esős úton. A baleset akkor történt, amikor egy hatalmas szemetesautó hirtelen a színész elé vágott. Csodával határos módon senki sem sérült meg.