Lángoló Lamborghinijében halt szörnyet az orosz kriptomilliomos – videó

Az Alexei Dolgikh által vezetett luxusautó hajnali fél kettő körül repült le az autópályáról. A fedélzeti kamera szerint a milliomos 150 km/órás sebességgel száguldott, amikor elveszítette uralmát a több mint 150 millió forintos sportautó felett.

A 36 éves Alexei Dolgikh és utasa meghalt, amikor Lamborghini Urusa lángra kapott Moszkvában – a balesetben rengeteg pénz szóródott szét az úton.

Fotó: Twitter

Hogyan történt Alexei Dolgikh tragikus balesete?

A Lamborghini felborult, majd lángra kapott, és percek alatt teljesen kiégett. A helyszínről készült felvételeken látható, ahogy a kocsi a tetején hever, körülötte szétszóródott rubelkötegekkel.

A rendőrség szerint Dolgikh és barátja, Ivan Szolovjov a helyszínen életét vesztette, míg két másik utast – a 21 éves Nikita Tezikovot és a 22 éves Kirill Mocsalovot – súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A vizsgálatok szerint a balesetet túlságosan nagy sebesség okozta, mivel az útszakaszon legfeljebb 112 km/óra volt az engedélyezett. „A szakértők jelenleg is vizsgálják a pontos okot” – közölte a rendőrség.

Ki volt Alexei Dolgikh, az orosz kriptóvilág botrányhőse?

A 36 éves üzletember az orosz kriptovaluta-befektetők egyik legismertebb alakja volt. Az utóbbi hónapokban több bank is feketelistára tette pénzmosás gyanúja miatt, és 15 hónap alatt 586 közlekedési bírságot gyűjtött be, zömében gyorshajtásért.

Alexei Dolgikh neve már korábban is felbukkant egy moszkvai lövöldözés kapcsán, amikor az ő Lamborghinijét használták menekülésre. Akkor önként jelentkezett a rendőrségen, és tagadta, hogy köze lenne a történtekhez.