Halálos alkohollal mérgezik a turistákat szerte a világban – a britek listát készítettek, hol kell nagyon vigyázni!

A brit Külügyi- és Nemzetközösségi Hivatal (FCDO) figyelmeztetése szerint új országok kerültek fel a metanol-mérgezés szempontjából kockázatos úti célok közé. A friss listán ezek az államok szerepelnek: Banglades, India, Irán, Jordánia, Líbia, Malawi, Malajzia, Marokkó, Nepál, Pápua Új-Guinea és Ruanda. Ezek az országok csatlakoztak a múlt hónapban „vörös listára” tett területekhez, többek között Ecuadorhoz, Japánhoz, Kenyához, Mexikóhoz, Nigériához, Peruhoz, Oroszországhoz és Ugandához, ahol szintén „felütötte a fejét” a halálos alkohol – hívta fel a figyelmet a The Sun.

A halálos alkohol, a metanol szinte felismerhetetlen, ezért bizonyos országokban nem árt óvatosnak lenni, ha szeszt fogyasztunk – Fotó: Shutterstock/Chemical Industry

Ha külföldön alkoholt iszol, ragaszkodj a megbízható helyekhez, és kerüld a házi pálinkát vagy a gyanús akciós italokat!

– figyelmeztetett Hamish Falconer parlamenti államtitkár.

Mit tesz a halálos alkohol a testtel?

A Leeds-i Egyetem toxikológusa, Alastair Hay professzor döbbenetes részleteket árult el: a szervezet formiánsavat állít elő a metanolból (közönséges házi oldószerből), ez elsavasítja a vért, ami légzési összeomlást, súlyos idegkárosodást és vakságot okozhat.

A legveszélyesebb, hogy a tünetek eleinte úgy néznek ki, mint egy átlagos berúgás: dülöngélés, bizonytalan mozgás, hányinger, fejfájás. A valódi életveszély csak órákkal később jelentkezik: megmagyarázhatatlan hasi fájdalom, szédülés, heves légzés, látászavar, „elhomályosuló világ”, eszméletvesztés, görcsrohamok. Már 10 milliliter metanol is okozhat vakságot vagy halált.

Lehetetlen felismerni a pancsolt italt

A Nottingham Egyetem kutatója, Dr. Wayne Carter szerint a metanol szinte ugyanúgy néz ki és szinte ugyanolyan szaga van, mint a valódi alkoholnak, azonban már néhány milliliter fogyasztása is végzetes lehet, ráadásul az életveszélyes italok gyakran márkás üvegekben, sértetlennek tűnő címkével jelennek meg, a hamisítók ugyanis profi ipari nyomdagépekkel másolják a csomagolást.

Tragédiák sorozata: magyar turisták kedvenc régiói is érintettek

Világszerte egymást érik a halálesetek:

Laosz – Brit, ausztrál és dán fiatalok haltak meg egy hostel „ingyenes vodkája” után.

A szobában minden fénylő, vakító volt… azt hittem, sötétben ülünk

– számolt be egy brit hátizsákos utazó, a 23 éves Calum Macdonald, aki teljesen megvakult.