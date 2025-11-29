Halálos alkohollal mérgezik a turistákat szerte a világban – a britek listát készítettek, hol kell nagyon vigyázni!

A brit Külügyi- és Nemzetközösségi Hivatal (FCDO) figyelmeztetése szerint új országok kerültek fel a metanol-mérgezés szempontjából kockázatos úti célok közé. A friss listán ezek az államok szerepelnek: Banglades, India, Irán, Jordánia, Líbia, Malawi, Malajzia, Marokkó, Nepál, Pápua Új-Guinea és Ruanda. Ezek az országok csatlakoztak a múlt hónapban „vörös listára” tett területekhez, többek között Ecuadorhoz, Japánhoz, Kenyához, Mexikóhoz, Nigériához, Peruhoz, Oroszországhoz és Ugandához, ahol szintén „felütötte a fejét” a halálos alkohol – hívta fel a figyelmet a The Sun.
Ha külföldön alkoholt iszol, ragaszkodj a megbízható helyekhez, és kerüld a házi pálinkát vagy a gyanús akciós italokat!
– figyelmeztetett Hamish Falconer parlamenti államtitkár.
Mit tesz a halálos alkohol a testtel?
A Leeds-i Egyetem toxikológusa, Alastair Hay professzor döbbenetes részleteket árult el: a szervezet formiánsavat állít elő a metanolból (közönséges házi oldószerből), ez elsavasítja a vért, ami légzési összeomlást, súlyos idegkárosodást és vakságot okozhat.
A legveszélyesebb, hogy a tünetek eleinte úgy néznek ki, mint egy átlagos berúgás: dülöngélés, bizonytalan mozgás, hányinger, fejfájás. A valódi életveszély csak órákkal később jelentkezik: megmagyarázhatatlan hasi fájdalom, szédülés, heves légzés, látászavar, „elhomályosuló világ”, eszméletvesztés, görcsrohamok. Már 10 milliliter metanol is okozhat vakságot vagy halált.
Lehetetlen felismerni a pancsolt italt
A Nottingham Egyetem kutatója, Dr. Wayne Carter szerint a metanol szinte ugyanúgy néz ki és szinte ugyanolyan szaga van, mint a valódi alkoholnak, azonban már néhány milliliter fogyasztása is végzetes lehet, ráadásul az életveszélyes italok gyakran márkás üvegekben, sértetlennek tűnő címkével jelennek meg, a hamisítók ugyanis profi ipari nyomdagépekkel másolják a csomagolást.
Tragédiák sorozata: magyar turisták kedvenc régiói is érintettek
Világszerte egymást érik a halálesetek:
Laosz – Brit, ausztrál és dán fiatalok haltak meg egy hostel „ingyenes vodkája” után.
A szobában minden fénylő, vakító volt… azt hittem, sötétben ülünk
– számolt be egy brit hátizsákos utazó, a 23 éves Calum Macdonald, aki teljesen megvakult.
Brazília – legalább 15 halott idén.
Oroszország – 25 áldozat Leningrádban a 90 forintos összegért vásárolható hamis vodkától.
Kuvait – 23 halott, közben 10 illegális szeszfőzdét zártak be.
Törökország – Éjjel-nappali kamerákat helyeztek el az italboltokban a sorozatos mérgezések miatt.
A probléma már Európát is elérte. Skóciában hamis Glen’s Vodka került elő – ipari alkohollal töltve. A MoneySuperMarket szakértője szerint a fekete- és szürkepiacon hatalmas a kereslet az olcsó, erős italokra, ám sok országban magasak az adók, ezért megjelentek a hamisítók, akik óriási hasznot vágnak zsebre.
Három szabály, ami életet menthet
A brit külügy tanácsai szerint minden turistának be kell tartania az alábbiakat:
1. Csak bontatlan üvegből igyál!
Soha ne fogadj el „ingyenes” felest, kevert italokat, vödrös koktélokat vagy házi párlatot.
2. Ha gyanúsan olcsó, ne idd meg!
A metanolos italok sokszor a „legjobb ár” címkével futnak.
3. Ismerd fel a tüneteket, és azonnal kérj orvosi segítséget!
Minden perc számít – a kezelés életet menthet (antidotum, dialízis).
Mi az a metanol? Hogyan kerülhet az italokba és okozhat károsodást?
Az Origón egy éve írtunk arról, hogy két ausztrál tinédzser, Holly Bowles és Bianca Jones meghalt, miután gyaníthatóan metanolmérgezést szenvedtek Laoszban való utazásuk során. A két tinédzseren kívül még négy turista, egy brit, egy amerikai és két dán halt meg, miután betegek lettek, mert tudatlanul olyan alkoholos italt fogyasztottak, amik metanolt tartalmaztak. Mi az a metanol és hogy betegíti meg az embereket?
Októberben számoltunk be arról az Origón, hogy egy 30 éves nő életét vesztette egy brazil bárban elfogyasztott ital után. A metanolmérgezés már három ember halálát okozta São Paulóban, miközben a hatóságok kétségbeesetten keresik a mérgezett alkohol forrását.