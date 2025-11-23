Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Rafael Khakimzanov pszichiáter szerint a rendszeres alkoholfogyasztás szó szerint zsugorítja az agyat. Az Alkohol veszélyei között a tartós szellemi leépülés és a visszafordíthatatlan agyi károsodás is szerepel. A szakember hangsúlyozza: a test sokáig tűr, de nem felejt – írja a Lenta.ru.

Az alkohol veszélyei és káros hatásai súlyosabb, mint gondolnánk (illusztráció)

Az alkohol romboló hatása először az agyban mutatkozik meg

A szakértő szerint a krónikus alkoholfogyasztás szürke- és fehérállomány-vesztéshez vezet, vagyis az agy ténylegesen zsugorodni kezd. Ez lassítja a gondolkodást, rontja a memóriát és gyengíti a tanulási képességet. A folyamat alattomos, és mire észrevehetővé válik, már komoly kár keletkezhetett.

Miért vezet az alkoholizmus súlyos neurológiai károsodásokhoz?

A hosszú távú ivás egyik legsúlyosabb következménye a Wernicke–Korsakoff-szindróma, amelyet a B1-vitamin felszívódási zavara okoz. A szakember szerint ez emlékezetkieséshez, zavartsághoz és hamis emlékképek kialakulásához vezethet – vagyis az érintett „kitölti a hiányokat”. Az alkoholizmus kognitív károsodást is okoz: a gondolkodás lassul, a memória szétesik.

A szervek működését is tönkreteheti a rendszeres alkoholfogyasztás

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a máj, a szív és az idegrendszer is súlyosan károsodhat tartós ivás hatására. Az alkohol nemcsak az agyat támadja, hanem hosszú távon az egész szervezetet gyengíti. A károsodások krónikus alkoholizmus esetén már nem visszafordíthatók.

Új módszer az alkoholizmus kezelésére

Az alkoholizmus világszerte milliókat érint, és a probléma sokaknál nem hirtelen, hanem lassan, évek alatt épül fel. Az új, alkoholfogyasztást csökkentő módszerek ezért egyre fontosabb szerepet kapnak. Most egy forradalmian új termék jelent meg: a Clutch nevű mentolos tabletta.