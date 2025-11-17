Durva állatcsempészet: 81 makákót és kábítószert foglaltak le

A thaiföldi hatóságok két férfit tartóztattak le, miután egy autóban 81 makákót találtak a kambodzsai határ közelében. A határátlépés során végrehajtott ellenőrzés egy újabb példája annak, milyen súlyos problémát jelent a régióban az állatcsempészet.
Hogyan buktatták le a hatóságok az állatcsempészeket?
A járőregység péntek délután állította meg az autót Sa Kaeo tartomány Aranyaprathet körzetében. A járműben kék hálós zsákokban összezsúfolt makákókat találtak - tájékoztat a CBS News.
A gyanúsítottak letartóztatásakor a katonák metamfetamin tablettákat és kristályos drogot is lefoglaltak, ezek utcai értéke a becslések szerint akár több százezer forintot is elérhet.
Mit vallottak a csempészek a kihallgatás során?
A férfiak elismerték, hogy egy Thaiföld és Kambodzsa között működő állatcsempész hálózatnak dolgoztak.
Feladatuk a makákók illegális szállítása volt, amelyeket később a feketepiacon adtak volna el.
A katonák a rendőrséggel együttműködve most a vadvédelmi és kábítószer-törvények alapján készítik elő a vádemelést.
Mennyire elterjedt az állatcsempészet a térségben?
Thaiföld évek óta a nemzetközi vadvilág-csempészet egyik legfontosabb tranzitpontja.
Tavaly például az ország mintegy 1000 lemurt és teknőst küldött vissza Madagaszkárra, miután a két ország történelmi razziát hajtott végre.
Más esetekben gyíkokat, papagájokat, vörös pandát vagy akár orangutánkölyköket is sikerült lefoglalni.
Mi vár a lefoglalt makákókra?
A helyi állatvédelmi hatóságok szerint a makákókat állatorvosi vizsgálat után rehabilitációs központokba szállítják. Innen a törvények alapján vagy visszatelepítik őket természetes élőhelyükre, vagy hosszabb távú gondozásba kerülnek.
