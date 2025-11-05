Hét oroszlánt altat el végleg egy állatkert pénzügyi gondok miatt

Az ország északi részén, Whangarei városában található állatkert vezetője, Janette Vallance szerint nincs más választásuk, kénytelenek hét idős oroszlánt végleg elaltatni, számolt be a szomorú esetről a CBS.

Az új-zélandi állatkert keserű döntést hozott: hét oroszlánnal végez – pexels.com

Nincs valódi lehetőségünk. A személyzet és én is teljesen összetörve érezzük magunkat. Ezeknek a csodálatos állatoknak az emléke és öröksége sokak szívében tovább él majd”

– áll a park első embere által kiadott közleményben.

A most elaltatandó oroszlánok 18–21 évesek, ami messze meghaladja a vadonban szokásos életkort. A park szerint nem volt reális lehetőség arra, hogy más új-zélandi állatkertekbe költöztessék őket.

Fenntartási problémákkal küzd az állatkert

A Kamo Wildlife Sanctuary weboldala szerint az oroszlánok gondozása rendkívül költséges. Az etetésük, az orvosi ellátásuk, a velük foglalkozó tapasztalt személyzet fizetése és park fenntartása is hatalmas összegekre rúg. A park már korábban is kért felajánlásokat nem kívánt tehenek vagy lovak formájában, hogy biztosítsa a nagymacskák táplálékát.

A Kamo Wildlife Sanctuary a 2000-es évek elején már országos hírnévre tett szert, amikor a híres nagymacskás tréner, Craig „the Lion Man” Busch feltűnt a parkban. A férfit állatvédelmi visszaélésekkel vádolták, például az állatok gyenge minőségű ketrecekben tartása miatt.

2009-ben aztán egy gondozót harapott meg egy fehér tigris, ami miatt a park ideiglenesen bezárt a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium utasítására.

12 oroszlánjuk és egy bengáli tigrisük van

Jelenleg a park 12 oroszlánt és egy bengáli tigrist mutat be weboldalán. Az állatok külföldön születtek, 6 hónapos és 3 éves koruk között érkeztek Új-Zélandra. A 2000-es évek elején a Kamo Wildlife Sanctuary 33 nagy macskának adott otthont, köztük oroszlánoknak, tigriseknek, leopárdoknak és gepárdoknak.

A mostani igen szomorú eset rávilágít a nagytestű ragadozók fenntartásának óriási anyagi és logisztikai kihívásaira, valamint arra, hogy az állatkertek nem mindig képesek biztosítani a hosszú távú jólétüket. A park döntése sok állatbarát és látogató számára megindító és sokkoló. „Személyzetünk és mi is szívszorító helyzetben vagyunk, de sajnos a realitás ezt a fájdalmas lépést követeli” – zárja közleményét a Kamo Wildlife Sanctuary.

