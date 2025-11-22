Furcsa állati páros a városban – együtt kóborolt a róka és a vidra

Egy amerikai kisvárosban a belvárosi kamerák egy vidrát és egy rókát rögzítettek együtt sétálva, ami ritka jelenségnek számít. A különös páros felbukkanása gyorsan helyi szenzáció lett, hiszen ilyen állatok a városban szinte soha nem láthatók együtt.

Állatok a városban: Rókát és vidrát fújt össze a zsenge őszi szellő (illusztráció) Fotó: Laura Meinhardt/Pexels

Állatok a városban: Szürreális barátság egy róka és vidra között

A biztonsági kamerák éjszakai felvételén tisztán látszik, ahogy a vidra és a róka egymás mellett halad végig a járdán. A szokatlan páros laza tempóban kóborolt, mintha már régóta összehangoltan mozognának. A helyi önkormányzat szerint annyira meghökkentő volt a jelenet, hogy akár egy ünnepi reklámvideó is lehetett volna.

Honnan kerülhetett a városba ez a két állat alkotta szokatlan páros?

A környéken élők sem értik, hogyan sodródhatott egy vidra a sűrűn lakott belvárosba. Rókák néha megjelennek városokban, de vidrát szinte soha nem látnak urbanizált területen. A két állat együttes felbukkanása ezért még szürreálisabbnak hat, és több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.

Különös barátság vagy egyszeri véletlen?

Bár a felvétel alapján úgy tűnt, hogy a két állat teljes összhangban mozog, a szakértők szerint ez inkább ritka és egyszeri együttállás lehetett. A természetben normális esetben kerülnék vagy akár megtámadnák egymást, itt azonban békésen egészen a város szívéig jutottak. A szokatlan páros megjelenése így egyetlen éjszaka alatt városi legendává nőtte ki magát – számolt be a kalandos esetről a Daily Mail.

