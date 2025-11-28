Durván nő az allergia miatti panaszok száma

Az allergia mostanára az egyik leggyakoribb egészségügyi problémává vált, amely Európában és világszerte is egyre többeket érint. A túlzott immunreakció oka gyakran ismeretlen, ugyanakkor szerepet játszhatnak öröklődő tényezők, környezeti hatások, fokozott higiénia, stressz vagy életmódbeli változások. A tünetek lehetnek enyhék, de akár életveszélyesek is, ezért fontos felismerni a jeleket és időben megkezdeni a megfelelő kezelést - tájékoztat a Bild.

Allergia esetén gyakori a bőrviszketés és a kipirosodás

Fotó: IMAGE POINT FR / NIH / NIAID / IMAGE POINT FR

Melyek a leggyakoribb allergiatípusok?

A legelterjedtebb formák közé tartozik a szénanátha, a pollenallergia, a poratka allergia, az ételallergia, valamint a bőrön jelentkező kontaktreakciók. Ezek leggyakrabban a légutakat vagy a bőrt érintik, és jellegzetes tünetekkel – viszketés, könnyezés, tüsszögés, kiütés, hasi panaszok – járnak.

Hogyan zajlik egy allergiateszt?

A diagnózis leggyakoribb eszköze a prickteszt, amely során minimális mennyiségű allergént juttatnak a bőr felszínére apró karcolások mentén. Ha a bőr bepirosodik vagy megduzzad, az pozitív reakciót jelez. Szükség esetén vérvizsgálat is végezhető, amely az allergiához kapcsolódó antitestek (IgE) szintjét méri.

Mik a pollenallergia tünetei?

A legtipikusabb tünetek:

tüsszögés,

könnyező, viszkető szem,

orrfolyás, orrdugulás,

torokviszketés,

fáradékonyság.

A panaszok főként a virágzási időszakokban jelentkeznek, és akár hetekig is tarthatnak.

Hogyan kezelhető a szénanátha?

A szénanátha kezelésének alapja az allergén kerülése, valamint a tünetek enyhítése. A leggyakrabban használt készítmények:

antihisztaminok (tabletta, orrspray, szemcsepp),

kortikoszteroid orrspray,

sós vizes orröblítés.

Súlyosabb esetben a deszenzibilizáció is hatékony megoldás lehet.

Mitől alakul ki hirtelen allergia?

Allergia bármely életkorban, akár előzmények nélkül is jelentkezhet. Ennek oka lehet az immunrendszer változása, stressz, hormonális ingadozás, környezeti terhelés vagy új allergénekkel való találkozás. A genetikai hajlam szintén fontos tényező.

Hogyan lehet megelőzni az allergiát gyermekeknél?

A kutatások szerint a következő lépések csökkenthetik a kockázatot:

a várandós nő kerülje a dohányzást,

a gyerekszobát ne fessék ki a szülés környékén,

a csecsemőt 4–6 hónapig ajánlott szoptatni,

az első évben kerülendők a gyakori allergének (diófélék, tojás, szója, hal),

túlzott higiénia helyett érdemes mértékletes környezetet teremteni.

Mi okozhat ételallergiát?

Az ételallergiát az ételekben található fehérjék váltják ki, amelyekre az immunrendszer túlzottan reagál. Gyakori kiváltók: tejfehérje, tojás, mogyoró, hal, szója, búza. A tünetek között szerepelhet csalánkiütés, hányinger, hasfájás, duzzanat vagy súlyos esetben anafilaxia.