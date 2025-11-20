Hamburger végzett egy pilótával, súlyos dolog derült ki

Egyetlen étkezés is végzetessé válhat, ha valaki súlyos allergiás reakciót tapasztal – ezt mutatja be egy New Jersey-i férfi tragikus története. Az eset különösen tanulságos azok számára, akik érzékenyek bizonyos húsfélékre vagy atkacsípés után tapasztalnak furcsa tüneteket – tájékoztat a Daily Star.

Hamburger váltotta ki az allergiás reakciót, amely a férfi halálát okozta – Fotó: Unsplahs

Súlyos allergiás reakció okozott halálesetet

A 47 éves pilóta 2024-ben egy baráti grillezésen fogyasztott hamburgert, majd négy órával később rosszul lett. Fia a fürdőszobában találta meg eszméletlenül, de hiába szállították kórházba, nem tudták megmenteni az életét.

A boncolás „hirtelen, megmagyarázhatatlan halált” állapított meg.

Két héttel korábban a férfi már súlyos megbetegedést kapott egy steak elfogyasztása után: hasi görcsök, hasmenés és hányás kínozták, de nem fordult orvoshoz. Halála után vett vérmintája allergiás reakciót mutatott. Felesége elmondta, hogy korábban a bokáján 12–13 apró csípés jelent meg, amelyekről kiderült, hogy egy atka lárvái okozták őket – ezek idéztek elő a pilótánál alpha-gal szindrómát.

Az alpha-gal szindróma olyan allergiás reakció, amelyet bizonyos atkák nyála vált ki.

A szervezet túlreagál egy cukorra, az alpha-galra, amely emlősök izomszövetében található. A tünetek akár nyolc órával az étkezés után jelentkezhetnek: bőrpír, viszketés, duzzanat, hányinger, súlyos esetben pedig halál.

Dr. Scott Commins, az alpha-gal szindróma vezető kutatója tragédiának nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy tudatossággal elkerülhető lett volna.

Mit jelent, ha valaki vízallergiás?

A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget, az érintettek számára a tisztálkodás – még a kézmosás is – pokoli kínokkal jár: égő, viszkető, vörös kiütések jelenhetnek meg testszerte, és ezek még az enyhébb tünetek közé sorolhatók.

Van gyógymód az allergiára?

Egy új amerikai kutatás szerint egy speciális lámpa semlegesítheti az allergéneket. Ha a technika széles körben elterjed, az allergia múló gonddá válhat.