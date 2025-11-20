Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

allergiás reakció

Hamburger végzett egy pilótával, súlyos dolog derült ki

A mindennapi ételek is okozhatnak súlyos egészségügyi problémákat bizonyos embereknél. Súlyos, akár életveszélyes allergiás reakció órákkal az étkezés után is kialakulhat.
Egyetlen étkezés is végzetessé válhat, ha valaki súlyos allergiás reakciót tapasztal – ezt mutatja be egy New Jersey-i férfi tragikus története. Az eset különösen tanulságos azok számára, akik érzékenyek bizonyos húsfélékre vagy atkacsípés után tapasztalnak furcsa tüneteket – tájékoztat a Daily Star.

allergiás reakció, hamburger
Hamburger váltotta ki az allergiás reakciót, amely a férfi halálát okozta – Fotó: Unsplahs

Súlyos allergiás reakció okozott halálesetet

A 47 éves pilóta 2024-ben egy baráti grillezésen fogyasztott hamburgert, majd négy órával később rosszul lett. Fia a fürdőszobában találta meg eszméletlenül, de hiába szállították kórházba, nem tudták megmenteni az életét. 

A boncolás „hirtelen, megmagyarázhatatlan halált” állapított meg.

Két héttel korábban a férfi már súlyos megbetegedést kapott egy steak elfogyasztása után: hasi görcsök, hasmenés és hányás kínozták, de nem fordult orvoshoz. Halála után vett vérmintája allergiás reakciót mutatott. Felesége elmondta, hogy korábban a bokáján 12–13 apró csípés jelent meg, amelyekről kiderült, hogy egy atka lárvái okozták őket – ezek idéztek elő a pilótánál alpha-gal szindrómát.

Az alpha-gal szindróma olyan allergiás reakció, amelyet bizonyos atkák nyála vált ki. 

A szervezet túlreagál egy cukorra, az alpha-galra, amely emlősök izomszövetében található. A tünetek akár nyolc órával az étkezés után jelentkezhetnek: bőrpír, viszketés, duzzanat, hányinger, súlyos esetben pedig halál.

Dr. Scott Commins, az alpha-gal szindróma vezető kutatója tragédiának nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy tudatossággal elkerülhető lett volna.

Mit jelent, ha valaki vízallergiás?

A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget, az érintettek számára a tisztálkodás – még a kézmosás is – pokoli kínokkal jár: égő, viszkető, vörös kiütések jelenhetnek meg testszerte, és ezek még az enyhébb tünetek közé sorolhatók.

Van gyógymód az allergiára?

Egy új amerikai kutatás szerint egy speciális lámpa semlegesítheti az allergéneket. Ha a technika széles körben elterjed, az allergia múló gonddá válhat.

 

