Nem a méret a lényeg – ez az új alsónadrág mindent felnagyít

A férfiak évszázadok óta próbálkoznak mindenféle trükkel, hogy egy kicsit nagyobbnak mutassák, ami a két lábuk között lapul. Úgy tűnik azonban, hogy mostantól már nem kell ezzel szenvedniük, hiszen a push-up alsónadrágokkal egy új korszak köszöntött rájuk.
A brit Marks & Spencer piacra dobta a Secret Support Trunks nevű alsót, amelyet direkt úgy terveztek, hogy viselője jókora optikai tuningot kapjon az intim tájékon. Az új alsónadrágok belső kialakítása egy speciális, extra kényelmet és támogatást adó belső zseb, amely „diszkrét emelést” ígér, írja a New York Post. A reklámfotók alapján azonban sokak szerint ez minden, csak nem diszkrét.

alsónadrág
Eljött a push-up alsónadrágok ideje, mostantól egyetlen férfinak sem kell bátortalannak lennie a mérete miatt – Fotó: Marks and Spencer

A szupertapintású, puha pamutból készült push-up boxer célja egyszerű:

Magabiztosságot adni a férfiaknak

 – mondta Mitch Hughes, az M&S férfiruha-igazgatója.

Ebben az alsónadrágban nem számít a méret, csak a magabiztosság!

A férfiasság-maximalizáló terméket, amely 28 fontba (12 ezer forint) kerül, két brit influenszer, Tom Sheard és Stanley Dru mutatta be először.

Méret ide vagy oda, a magabiztosság a lényeg. Ezek a zseniális boxerek öt centi emelést adnak, és formát is!

– nyomta a marketingsódert Dru.

Egy kis extra támogatás a srácoknak. Kényelmes, formáz, és magabiztossá tesz. És a legjobb? Senkinek nem kell tudnia, hogy nem mind te vagy…

– tette hozzá Sheard.

Az internet persze rögtön felrobbant. Az M&S oldalán máris több száz értékelés gyűlt össze. Az egyik vásárló szerint kiváló a termék tartása, könnyű és kényelmes. Nagyon elégedett volt vele. Egy másik szerint azonban az alsógatya hatalmas csalódás. Állandóan igazgatnia kell benne a férfiasságát, így az nem ad neki elég támogatást.

Az influenszerek követői ezzel szemben zsenialitásnak tartják a terméket – sokan „a férfi fehérneműforradalom első darabját” látják benne.

Nem ez az első ruhadarab, amely megosztja a világot

Az elmúlt időszakban több extrém divattal kapcsolatos termék is sokkolta a közvéleményt, például amikor Kim Kardashian bemutatta a mű szeméremszőrrel díszített bugyit különböző mintákban és hosszúságokban. A kritikusok kiakadtak, de sokan zseninek tartották.

A Kardashian-brand mindig a sokkhatásból él

 – mondta Amelia Ward New York-i luxusmárka-stratéga, aki szerint a celebcsalád „megmondja, milyen formáért rajongjon a világ”.

