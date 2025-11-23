Megtalálták a tökéletes alvási időpontot

A Stanford Egyetem kutatói 74 ezer ember adatait vizsgálták, és arra jutottak, hogy az alvás időzítése komolyan befolyásolja a pszichés jóllétet. A kutatás szerint azok a későn fekvők – a klasszikus „éjjeli baglyok” –, akik ragaszkodnak a hajnalig tartó ébrenléthez, nagyobb eséllyel küzdenek depresszióval, szorongással és más mentális problémákkal - írja a Focus.de.

Alvás - Mutatjuk az ideális lefekvési időt - Fotó: Pexels

Egy óra a lélektani határ – ezt ajánlják a szakértők

A kutatók szerint ideális esetben legkésőbb éjjel 1 órakor érdemes lekapcsolni a villanyt.

A korán kelők általában jobb egészségi állapotnak örvendenek, de még az éjjeli bagoly típusú embereknek is jót tesz, ha korábbra időzítik a lefekvést.

A tanulmány vezetője, Jamie Zeitzer szerint a nagyon késői órákban hajlamosak vagyunk rosszabb döntéseket hozni: ekkor gyakoribbak a káros viselkedések, mint a túlzott alkoholfogyasztás, a túlevés vagy a romboló gondolatok.

Tartson rendszeres lefekvési időt , hogy a szervezete alkalmazkodni tudjon.

Alakítson ki nyugodt, csendes alvókörnyezetet .

Kerülje a képernyőket és az erős fényt lefekvés előtt.

Gondoskodjon elegendő mozgásról és kiegyensúlyozott étrendről.

Már néhány apró változtatás is látványosan javíthatja az alvás minőségét – és ezzel együtt a mindennapi közérzetet is.

Ezzel a módszerrel állítólag azonnal elalszik

Egyre többen mesélik, hogy életük legpihentetőbb éjszakáját töltötték el a legújabb módszerrel. Ez az alvási szokás "krumpli ágy" néven terjed.