Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

alvás

Megtalálták a tökéletes alvási időpontot

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint nem mindegy, mikor hajtja álomra a fejét. Az alvás időpontja ugyanis közvetlenül befolyásolja a testi és lelki egészségét. A Stanford Egyetem nagyszabású vizsgálata most megmutatta, melyik lefekvési időpont tesz a legtöbbet a szervezetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alváslefekvésalvásminőségéjszaka

A Stanford Egyetem kutatói 74 ezer ember adatait vizsgálták, és arra jutottak, hogy az alvás időzítése komolyan befolyásolja a pszichés jóllétet. A kutatás szerint azok a későn fekvők – a klasszikus „éjjeli baglyok” –, akik ragaszkodnak a hajnalig tartó ébrenléthez, nagyobb eséllyel küzdenek depresszióval, szorongással és más mentális problémákkal - írja a Focus.de.

alvás
Alvás - Mutatjuk az ideális lefekvési időt - Fotó: Pexels

Egy óra a lélektani határ – ezt ajánlják a szakértők

A kutatók szerint ideális esetben legkésőbb éjjel 1 órakor érdemes lekapcsolni a villanyt.

A korán kelők általában jobb egészségi állapotnak örvendenek, de még az éjjeli bagoly típusú embereknek is jót tesz, ha korábbra időzítik a lefekvést.
A tanulmány vezetője, Jamie Zeitzer szerint a nagyon késői órákban hajlamosak vagyunk rosszabb döntéseket hozni: ekkor gyakoribbak a káros viselkedések, mint a túlzott alkoholfogyasztás, a túlevés vagy a romboló gondolatok.

Praktikus tippek a jobb alváshoz

  • Tartson rendszeres lefekvési időt, hogy a szervezete alkalmazkodni tudjon.
  • Alakítson ki nyugodt, csendes alvókörnyezetet.
  • Kerülje a képernyőket és az erős fényt lefekvés előtt.
  • Gondoskodjon elegendő mozgásról és kiegyensúlyozott étrendről.

Már néhány apró változtatás is látványosan javíthatja az alvás minőségét – és ezzel együtt a mindennapi közérzetet is.

Ezzel a módszerrel állítólag azonnal elalszik

Egyre többen mesélik, hogy életük legpihentetőbb éjszakáját töltötték el a legújabb módszerrel. Ez az alvási szokás "krumpli ágy" néven terjed.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!