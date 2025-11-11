Kiadták a figyelmeztetést! Az alváshiányról van szó

Aki csak négy órát alszik, olyan mértékben lesz figyelmetlen, mintha hat sört ivott volna meg – állítja Nuria Roure spanyol alváspszichológus. A szakértő a „Mami, ¿qué dices?” című podcastban beszélt arról, hogy az alváshiány milyen drasztikusan hat az agy működésére. A hosszú ideig ébren lévő emberek figyelme és reakcióideje az alkohol hatása alá került személyekéhez hasonlóan romlik - írja a Focus.

Alváshiány esetén romlik a koncentráció és a reflex

Fotó: Pexels

A szakértő szerint a modern társadalmakban az alvásmegvonás már mindennapos jelenség. Spanyolországban a felnőttek átlagosan csak hat órát alszanak, ami hosszú távon a szervezet kimerüléséhez vezet. Roure szerint az alvást sokan még mindig „elvesztegetett időnek” tartják, holott az a testi és lelki egészség alapja.

Mi történik a testünkkel alváshiány esetén?

A kialvatlanság nemcsak fáradtságot okoz, hanem az egész szervezetet kibillenti az egyensúlyból. Az alváshiány hatására megváltozik a hormonháztartás, nő a stressz-szint, csökken a koncentráció és a reakcióidő.

A szakértők szerint a tartós alvásmegvonás olyan biológiai terhelést jelent, amely a testet fokozatosan kimeríti.

A pszichológus arra figyelmeztet, hogy a folyamatos ébrenlét ugyanolyan veszélyes lehet, mint az alkohol: a koncentráció, az ítélőképesség és a motorikus reakciók mind romlanak.

Ez pedig nemcsak a munkában, hanem a közlekedésben is komoly kockázatot jelent.

Miért olyan veszélyes a krónikus alváshiány?

A krónikus alváshiány számos betegség kialakulásához vezethet. A tartós kialvatlanság növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kockázatát, valamint gyengíti az immunrendszert. A kutatások szerint már néhány éjszaka rossz alvás is befolyásolhatja a szervezet regenerációját és a hangulatot.

Roure szerint az alvás nem választható luxus, hanem biológiai szükséglet. „Az alvás nem opció – hanem az élethez elengedhetetlen folyamat” – fogalmazott. A megfelelő pihenés nélkül a test nem képes feldolgozni a nap során felhalmozódott stresszt, és az agy sem tudja helyreállítani a mentális egyensúlyt.