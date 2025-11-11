Kiadták a figyelmeztetést! Az alváshiányról van szó

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Sokan nem is sejtik, milyen súlyos következményei lehetnek a tartós kialvatlanságnak. Az alváshiány nemcsak a koncentrációt rontja, hanem hosszú távon a testi és lelki egészséget is veszélyezteti.
alvásalkoholkialvatlanság

Aki csak négy órát alszik, olyan mértékben lesz figyelmetlen, mintha hat sört ivott volna meg – állítja Nuria Roure spanyol alváspszichológus. A szakértő a „Mami, ¿qué dices?” című podcastban beszélt arról, hogy az alváshiány milyen drasztikusan hat az agy működésére. A hosszú ideig ébren lévő emberek figyelme és reakcióideje az alkohol hatása alá került személyekéhez hasonlóan romlik - írja a Focus.

Alváshiány esetén romlik a koncentráció és a reflex
Fotó: Pexels

A szakértő szerint a modern társadalmakban az alvásmegvonás már mindennapos jelenség. Spanyolországban a felnőttek átlagosan csak hat órát alszanak, ami hosszú távon a szervezet kimerüléséhez vezet. Roure szerint az alvást sokan még mindig „elvesztegetett időnek” tartják, holott az a testi és lelki egészség alapja.

Mi történik a testünkkel alváshiány esetén?

A kialvatlanság nemcsak fáradtságot okoz, hanem az egész szervezetet kibillenti az egyensúlyból. Az alváshiány hatására megváltozik a hormonháztartás, nő a stressz-szint, csökken a koncentráció és a reakcióidő. 

A szakértők szerint a tartós alvásmegvonás olyan biológiai terhelést jelent, amely a testet fokozatosan kimeríti.

A pszichológus arra figyelmeztet, hogy a folyamatos ébrenlét ugyanolyan veszélyes lehet, mint az alkohol: a koncentráció, az ítélőképesség és a motorikus reakciók mind romlanak. 

Ez pedig nemcsak a munkában, hanem a közlekedésben is komoly kockázatot jelent.

Miért olyan veszélyes a krónikus alváshiány?

A krónikus alváshiány számos betegség kialakulásához vezethet. A tartós kialvatlanság növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kockázatát, valamint gyengíti az immunrendszert. A kutatások szerint már néhány éjszaka rossz alvás is befolyásolhatja a szervezet regenerációját és a hangulatot.

Roure szerint az alvás nem választható luxus, hanem biológiai szükséglet. „Az alvás nem opció – hanem az élethez elengedhetetlen folyamat” – fogalmazott. A megfelelő pihenés nélkül a test nem képes feldolgozni a nap során felhalmozódott stresszt, és az agy sem tudja helyreállítani a mentális egyensúlyt.

Hány óra alvás számít elegendőnek felnőtteknek és tinédzsereknek?

  • A felnőtteknek legalább 7–8 óra alvásra van szükségük naponta,
  • A tinédzsereknek körülbelül 9 óra alvás az ideális. 

A kamaszok különösen veszélyeztetettek, mert későn fekszenek le, de korán kell kelniük. A korai iskolakezdés és a képernyőhasználat tovább rontja az alvásminőséget.

Roure azt javasolja, hogy mindenki alakítson ki állandó alvási rutint, kerülje a koffeint és a képernyőket az esti órákban, valamint vezessen be pihentető szokásokat, például olvasást, meditációt vagy egy meleg fürdőt lefekvés előtt.

Alvásminőség javítása: apró trükkök, amil mindent megváltoztatnak

Éjszakánként csak forgolódik, miközben az agya nem hajlandó kikapcsolni? Talán nem is sejti, milyen apró szokások tehetik tönkre az éjszakai pihenését. A szakértők szerint nem csak a mennyiség, hanem a minőség is kulcsfontosságú, és néhány meglepően egyszerű trükkel már néhány nap alatt érezhető a különbség. Vannak, akik egyetlen apró változtatással elérték, hogy reggel valóban kipihenten ébredjenek. További részletek az Origo oldalán érhetők el.

Öt olyan étel, amitől gyorsabban elalszunk

Elalvás előtt nem mindegy, mi kerül a tányérra. Vannak ételek, amelyek szó szerint álomba ringatják a testet és az elmét – anélkül, hogy bármilyen altatóhoz kellene nyúlnunk. A szakértők szerint néhány teljesen hétköznapi alapanyag képes beindítani a szervezet természetes „alváskapcsolóját”.

 

