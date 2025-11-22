Szakértő figyelmeztet: ez az alvási szokás nagyon veszélyes lehet

A megfelelő alvás nemcsak a közérzetünk, hanem az egészségünk miatt is kulcsfontosságú – különösen azoknál, akik hét közben ébresztőórára kelnek. Egy kronobiológus szerint éppen ezért nem szabad megvonni magunktól a hétvégi hosszabb alvást – írja a FOCUS.

Az alváshiány hosszú távon veszélyes lehet – Fotó: Unsplash

Lehet hétvégén pótolni az alváshiányt?

A válasz: igen, és kell is. Till Roenneberg kronobiológus az ERCM Medical Podcastben beszélt arról, miért káros, ha hétvégére is beállítjuk az ébresztőt csak azért, hogy „ritmusban maradjunk”. Elmondása szerint ez a gyakorlat valójában veszélyes lehet, és egy 2018-as kutatást is idézett, amely kimutatta:

azoknál, akik kevesebb mint öt órát alszanak éjszakánként, nő a halálozási kockázat.

A jó hír azonban az, hogy a hétvégi kialvás képes kompenzálni az egész héten felhalmozott alváshiányt – és ezzel visszacsökkenti a kockázatot is. Roenneberg szerint ezért nemcsak szabad, hanem egyenesen szükségszerű hétvégén tovább aludni. A szakértő ugyan hangsúlyozza az alvás rendszerességének fontosságát, ám rámutat:

az emberek 80 százaléka csak ébresztőórával képes felébredni, ami miatt krónikus „szociális jetlagben” élünk.

A kialvatlanság pedig hosszú távon komoly terhelést ró a szervezetre. A tanácsa így egyszerű: engedjük meg magunknak a hétvégi, kiadós alvást, mert ezzel nem lustálkodunk – hanem az egészségünket védjük.

Hogyan javítsuk az alvásminőséget?

Az alvásminőség javítása nem feltétlenül bonyolult: elég lehet néhány apró változtatás az esti rutinban. A közösségi médiában terjedő „sötét zuhanyzás” módszer lényege, hogy az esti zuhanyt gyenge fényben vagy teljes sötétben végezzük, így segítve a testet és az elmét a lelassulásban.

Az alvás véd a betegségtől

A lassú hullámú, úgynevezett mély alvás során az agy olyan „takarító” folyamatokat indít be, amelyek segítenek a méreganyagok – köztük a béta-amiloid és tau-fehérjék – eltávolításában. Ezért a megfelelő alvás kulcsfontosságú lehet az Alzheimer-kórmegelőzésében.