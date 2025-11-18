Itt az új őrület, ezzel a módszerrel állítólag azonnal elalszol

A krumpli ágy trend lényege, hogy valaki takarókból és párnákból puha falakat épít maga köré, a fekvőhely szélein. A középső részre további takarók kerülnek, így egy meghitt, biztonságos kuckó jön létre. A TikTok krumpli ágy videók alatt rengetegen állítják: ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer sokaknál mélyebb és nyugodtabb pihenést hoz.– írja a FoxNews.

Az alvási szokás most a krumpli ágy módszert követi, amelyben takarókból épített kuckó segíti a mélyebb pihenést. Fotó:Illusztráció/Unplash

Miért működik ilyen jól ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer?

A pszichológusok szerint a módszer lényege az, hogy a testet finom, egyenletes nyomás veszi körül. Ez segíthet:

c sökkenteni a feszültség hormonjait,

növelni a megnyugtató, jókedvet adó hormonok szintjét,

olyan érzést adni, mintha valaki átölelne.

Ez a fajta kuckózás gyerekkori biztonságérzetet idéz fel, ami megkönnyíti az elalvást és a mélyebb pihenést.

Bár a krumpli ágy kényelmes, nem árt óvatosnak lenni:

A túl sok takaró könnyen túlmelegedést okozhat.

Ha túl puhák az oldalsó párnák, a gerinc alátámasztása romolhat.

A szakértők szerint nem éjszakai alvásra való, inkább esti lazításhoz vagy rövid pihenéshez ajánlott.

Az alvási szokás tehát inkább egy megnyugtató esti rituálé, nem egy életmódváltás.

