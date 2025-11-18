Itt az új őrület, ezzel a módszerrel állítólag azonnal elalszol

A krumpli ágy trend lényege, hogy valaki takarókból és párnákból puha falakat épít maga köré, a fekvőhely szélein. A középső részre további takarók kerülnek, így egy meghitt, biztonságos kuckó jön létre. A TikTok krumpli ágy videók alatt rengetegen állítják: ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer sokaknál mélyebb és nyugodtabb pihenést hoz.– írja a FoxNews.
Miért működik ilyen jól ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer?
A pszichológusok szerint a módszer lényege az, hogy a testet finom, egyenletes nyomás veszi körül. Ez segíthet:
- csökkenteni a feszültség hormonjait,
- növelni a megnyugtató, jókedvet adó hormonok szintjét,
- olyan érzést adni, mintha valaki átölelne.
Ez a fajta kuckózás gyerekkori biztonságérzetet idéz fel, ami megkönnyíti az elalvást és a mélyebb pihenést.
Bár a krumpli ágy kényelmes, nem árt óvatosnak lenni:
- A túl sok takaró könnyen túlmelegedést okozhat.
- Ha túl puhák az oldalsó párnák, a gerinc alátámasztása romolhat.
- A szakértők szerint nem éjszakai alvásra való, inkább esti lazításhoz vagy rövid pihenéshez ajánlott.
Az alvási szokás tehát inkább egy megnyugtató esti rituálé, nem egy életmódváltás.
