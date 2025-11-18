Hírlevél

krumpli ágy

Itt az új őrület, ezzel a módszerrel állítólag azonnal elalszol

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyre többen mesélik, hogy életük legpihentetőbb éjszakáját töltötték el a legújabb módszerrel. Ez az alvási szokás "krumpli ágy" néven terjed, és elképesztő sebességgel hódítja meg a közösségi oldalak felhasználóit.
krumpli ágymódszertrend

A krumpli ágy trend lényege, hogy valaki takarókból és párnákból puha falakat épít maga köré, a fekvőhely szélein. A középső részre további takarók kerülnek, így egy meghitt, biztonságos kuckó jön létre. A TikTok krumpli ágy videók alatt rengetegen állítják: ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer sokaknál mélyebb és nyugodtabb pihenést hoz.– írja a FoxNews.

Az alvási szokás most a krumpli ágy módszert követi, amelyben takarókból épített kuckó segíti a mélyebb pihenést.
Az alvási szokás most a krumpli ágy módszert követi, amelyben takarókból épített kuckó segíti a mélyebb pihenést. Fotó:Illusztráció/Unplash

Miért működik ilyen jól ez az alvási szokás, vagyis a krumpli ágy módszer?

A pszichológusok szerint a módszer lényege az, hogy a testet finom, egyenletes nyomás veszi körül. Ez segíthet:

  • csökkenteni a feszültség hormonjait,
  • növelni a megnyugtató, jókedvet adó hormonok szintjét,
  • olyan érzést adni, mintha valaki átölelne.
@jessicacassy_ Verlasse nie wieder mein Bett 💭💘#fyp #fyppppppppppppppppppppppp #potatobed #cozy #foryou ♬ original sound - susi

Ez a fajta kuckózás gyerekkori biztonságérzetet idéz fel, ami megkönnyíti az elalvást és a mélyebb pihenést.

Bár a krumpli ágy kényelmes, nem árt óvatosnak lenni:

  • A túl sok takaró könnyen túlmelegedést okozhat.
  • Ha túl puhák az oldalsó párnák, a gerinc alátámasztása romolhat.
  • A szakértők szerint nem éjszakai alvásra való, inkább esti lazításhoz vagy rövid pihenéshez ajánlott.

Az alvási szokás tehát inkább egy megnyugtató esti rituálé, nem egy életmódváltás.

