Alvásminőség javítása egyszerűen – egyetlen esti szokás mindent megváltoztathat!

Egyre népszerűbbé válik az alvásminőség javítása természetes, egyszerű eszközökkel. A közösségi médiában terjedő „sötét zuhanyzás” módszer lényege, hogy az esti zuhanyt gyenge fényben vagy teljes sötétben végezzük, így segítve a testet és az elmét a lelassulásban. Dr. Daniel Amen pszichiáter szerint a fény kulcsszerepet játszik az agy működésében: a fényes és kék színek ébren tartanak, míg a tompított megvilágítás biztonságérzetet kelt, és beindítja a test természetes pihenő folyamatait - számol be a Fox News.

Az alvásminőség javítása nem bonyolult: elég egy kis csend és félhomály - Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A szakértő szerint érdemes fokozatosan bevezetni a szokást: lefekvés előtt 60–90 perccel tompítsuk a fényeket, és váltsuk ki a fényes világítást lágy borostyán- vagy vörös tónusokra. A zuhanyzás során kapcsoljuk ki a képernyőt, oltsuk el a villanyt, és teremtsünk kellemes környezetet illóolajokkal, például levendulával vagy tömjénnel. A hűvös szobahőmérséklet (18–20 °C) és a puha törölközők is hozzájárulhatnak a nyugalomhoz.

Az agy szereti a kiszámíthatóságot

– mondja Amen. Az esti rutinok, például a sötét zuhanyzás, segítenek az ébrenlétből a pihenésbe való átmenetben. Ez a gyakorlat különösen hasznos lehet szorongással, álmatlansággal vagy ADHD-val küzdők számára.

Hogyan segíthet a sötét zuhanyzás a jobb alvásban?

A sötét zuhanyzás során csökken az agy szenzoros terhelése, így a paraszimpatikus idegrendszer – a test nyugalmi rendszere – aktiválódik. Ez segít lelassítani a pulzust, mérsékli a kortizolszintet, és előkészíti a szervezetet az alvásra. A gyenge fény vagy a sötétség természetes jelzést küld a testnek: ideje megpihenni.

Miért csökkenti a sötét zuhanyzás a stresszt és a szorongást?

A csökkentett vizuális inger kevesebb feldolgozandó információt jelent az agy számára, így a félelemért és stresszért felelős területek kevésbé aktiválódnak. A „külső nyugalom belső egyensúlyt” teremt, ami különösen megnyugtató lehet azoknak, akik nehezen tudnak lelassulni, vagy „túl nyugtalanok a meditációhoz”.

Mi a különbség a sötét és a hideg zuhany között?

A hideg zuhany inkább élénkítő, míg a sötét zuhany megnyugtató hatású.

Reggel a hideg víz aktiválja a vagus ideget, fokozza az éberséget és serkenti a vérkeringést. Este viszont rövid ideig tartó hideg zuhany után ajánlott a meleg környezet, hogy ne zavarja az alvást.

Akik számára a sötétség kellemetlen vagy szorongást keltő, azok számára a módszer módosítható: lágy megvilágítás, halk zene vagy kellemes illat is segíthet a nyugodt hangulat megteremtésében. A lényeg, hogy a test és az elme „lekapcsolhasson” – ahogy Dr. Amen fogalmaz:

A sötét zuhanyzás csendes teret ad az idegrendszer regenerálódásához.

Alvásminőség javítása: apró trükkök, amil mindent megváltoztatnak

