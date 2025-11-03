Ez a szokás évekkel késleltetheti az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer-kór világszerte az egyik leggyakoribb demenciaforma, amely fokozatos memória- és gondolkodásromláshoz vezet. Bár gyógymód még nincs rá, egyre több kutatás bizonyítja, hogy az életmód, különösen a rendszeres testmozgás, jelentős hatással lehet a betegség előrehaladására. Egy friss amerikai tanulmány szerint már mérsékelt fizikai aktivitással is érdemben lassítható a kognitív hanyatlás – számol be a Daily Mail.

Már a mérsékelt testmozgás is védettebbé tesz az Alzheimer-kórral szemben - Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Alzheimer-kór és napi lépések

A kutatásban több száz, 50 és 90 év közötti felnőttet vizsgáltak nyolc–kilenc éven át. A résztvevők napi aktivitását lépésszámlálóval mérték, és kiderült, hogy a napi 5 000–7 500 lépés átlagosan hét évvel késleltette a kognitív hanyatlást. Már napi 3 000–5 000 lépés is három év előnyt jelentett azokhoz képest, akik mozgásszegény életmódot folytattak.

A kutatók szerint a testmozgás legfőbb előnye a tau nevű fehérje lassabb felhalmozódásában rejlik, amely az Alzheimer tüneteinek kialakulásáért felelős.

A mérsékelt aktivitás tehát nemcsak a fizikai állóképességet javítja, hanem erősíti az agy kognitív ellenálló képességét is. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az egészséges étrend, a dohányzás mellőzése, az alkoholfogyasztás mérséklése és a krónikus betegségek kezelése további védelmet nyújthat.

Bár a kutatás megfigyeléses, és nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést, az eredmények világosan mutatják: napi 5 000–7 500 lépés már jelentősen lassíthatja az Alzheimer-kór kezdeti szakaszát.

Népszerű gyógyszer csökkentheti az Alzheimer kockázatát

Egy frissen publikált tanulmány szerint egy széles körben használt altató gyógyszer képes lehet csökkenteni az agyban felhalmozódó káros fehérjék mennyiségét. A St. Louis-i Washington University kutatócsoportjának felfedezése azt mutatja, hogy a suvorexant nevű altató központi szerepet játszhat az Alzheimer kialakulásának megelőzésében.

Zenehallgatás a betegség ellen

A Monash University kutatóinak friss megfigyelése szerint az új, ismeretlen zene hallgatása – és különösen az aktív, céltudatos zenehallgatás – kézzelfogható kognitív előnyt hozhat az idősebbek számára. Míg a nosztalgikus dallamok érzelmileg felemelők, addig a zene újdonságereje tűnik kulcsfontosságúnak a memória és a tanulás serkentésében. A zene nem „gyógymód” az Alzheimer-kór ellen, de olyan eszköz, amely támogatja az agy plaszticitását, és kiegészíti az egészségmegőrző szokásokat.