Hollywoodi sztárról készített portréjával ért el hatalmas sikert az orosházi művész

A 2025-ös American Art Awards-on 63 ország művészei indultak, műveiket online értékelte az Egyesült Államok húsz legelismertebb galériája. A zsűri több mint háromszáz díjazott munkát választott ki öt fő kategóriában (rajz, festészet, szobrászat, digitális művészet és fotográfia). A szervezők közlése szerint a több mint 300 díjazott művet hamarosan egy készülő filmben, valamint 75 különálló művészeti cikkben is bemutatják. Nagy Géza amellett, hogy a híres amerikai színészről, Morgan Freemanről készített portréjával megnyerte a Celebrity Painters kategóriát, a világ legjobb akril portréfestői között a második helyen végzett.

Nagy Géza ezzel a képpel nyerte meg a Celebrity Painters kategóriát az American Art Awards-on

Fotó: Nagy Géza

Az American Art Awards rangos elismerésnek számít

A zsűrit világszerte elismert galériák képviselői alkotják, így a díj szakmai súlya jelentős. A zsűri tagjai gyakorlott kurátorok, galériatulajdonosok és művészeti szakemberek, akik a saját régiójukban meghatározó szereplők.

