Hollywoodi sztárról készített portréjával ért el hatalmas sikert az orosházi művész

Óriási sikert ért el egy orosházi autodidakta festő- és tetoválóművész. A világ minden tájáról érkezett alkotók közül Nagy Géza szerezte meg az első helyet a Celebrity Painters kategóriában az idei American Art Awards-on. A magyar művész Morgan Freemanről készített portré festményével hódította el a rangos elismerést.
A 2025-ös American Art Awards-on 63 ország művészei indultak, műveiket online értékelte az Egyesült Államok húsz legelismertebb galériája. A zsűri több mint háromszáz díjazott munkát választott ki öt fő kategóriában (rajz, festészet, szobrászat, digitális művészet és fotográfia). A szervezők közlése szerint a több mint 300 díjazott művet hamarosan egy készülő filmben, valamint 75 különálló művészeti cikkben is bemutatják. Nagy Géza amellett, hogy a híres amerikai színészről, Morgan Freemanről készített portréjával megnyerte a Celebrity Painters kategóriát, a világ legjobb akril portréfestői között a második helyen végzett. 

Nagy Géza ezzel a képpel nyerte meg a Celebrity Painters kategóriát az American Art Awards-on – Fotó: Nagy Géza
Nagy Géza ezzel a képpel nyerte meg a Celebrity Painters kategóriát az American Art Awards-on
Fotó: Nagy Géza

Az American Art Awards rangos elismerésnek számít

A zsűrit világszerte elismert galériák képviselői alkotják, így a díj szakmai súlya jelentős. A zsűri tagjai gyakorlott kurátorok, galériatulajdonosok és művészeti szakemberek, akik a saját régiójukban meghatározó szereplők.

