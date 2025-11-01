Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

A National Security Journal beszámolója szerint az Egyesült Államok új szuperszonikus repülőgépet tesztel, amelyet a Lockheed Martin a NASA együttműködésével fejlesztett ki. A X-59 QueSST néven ismert kísérleti gép a szakértők szerint „katonai rémálmot” jelenthet Oroszország és Kína számára, mivel sebessége és hangtalan működése radikálisan átalakíthatja a hadviselést.

Amerikai fejlesztés: új szuperszonikus repülőgép rémálmot okozhat Oroszországnak és Kínának Fotó: Lockheed Martin / Garry Tice / Reuters

A lap szerint az X-59 képes Mach 1,4-es sebességet elérni utazó üzemmódban, miközben alacsony zajszintet tart fenn. Ez lehetővé teszi, hogy csapatokat, páncélozott járműveket és lőszert kétszer gyorsabban szállítson, mint a jelenlegi teherszállítók, ezzel jelentősen csökkentve a hadműveleti időt, és növelve a mozgékonyságot a jövőbeli konfliktusok során.

A szakértők szerint ez a fejlesztés az amerikai hadsereg számára stratégiai áttörést hozhat, hiszen ha a technológiát sikerül tökéletesíteni, a US Air Force képes lesz a világ bármely pontjára órákon belül szállítani csapatokat és haditechnikát.

A NASA szerint a projekt egyik legnagyobb célja, hogy megszüntesse a hagyományos hangrobbanás okozta zajt, amely miatt a szuperszonikus repülés jelenleg tilos a sűrűn lakott területek felett. Az X-59 fejlesztése így nemcsak katonai, hanem polgári légi közlekedési áttörést is ígér: ha a tesztek sikeresek lesznek, az amerikai fejlesztés akár a kereskedelmi repülésben is új korszakot nyithat.

A Lockheed Martin október végén végezte el az első próbarepülést a kaliforniai Palmdale városa mellett. A teszt során az X-59 minden előírt manővert hibátlanul végrehajtott. A felvételek szerint a gép különlegesen hosszú orrkialakítással rendelkezik, amely csökkenti a levegőnyomás-hullámokat, így nem keletkezik a megszokott hangrobbanás.

A projekt előzményei több évtizedre nyúlnak vissza: a NASA már a 2010-es években kísérletezett csendes szuperszonikus technológiákkal, de eddig egyetlen vállalat sem jutott el a sikeres repülési fázisig. Az olyan cégek, mint az Aerion Corporation és a Spike Aerospace, anyagi nehézségek miatt feladták terveiket.