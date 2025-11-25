Hordágyon szállították kórházba az Amerikai pite sztárját

A szemtanúk szerint a színésznő zavarodottan viselkedett, és azt kiabálta, hogy híres színész, miközben a mentők megérkeztek. Reid szerint a kórházban az orvosok közölték vele, hogy valószínűleg bedrogozták, ám toxikológiai vizsgálatot nem végeztek, pedig az Amerikai Pite rajongói világszerte aggódni kezdtek érte – írja a The Sun.

Az Amerikai pite-filmek szexi színésznői: Alyson Hannigan, Tara Reid,Shannon Elizabeth és Mena Suvari a Rolling Stone magazinnak pózoltak 1999-ben

Fotó: Instagram/Rolling Stone

Amerikai pite sztárja pánikot keltett

A színésznő azt mondta, hogy a történtek után nyolc órával tért magához a kórházban, és az egész estére alig emlékszik. Amint kiengedték, ügynökével együtt egy korábban leszervezett rajongói találkozóra ment, majd hazatért. Reid már feljelentést tett, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a rendőrséggel.

Képviselője hangsúlyozta, hogy

a színésznő számára trauma volt az eset, és most a felépülésre koncentrál.

A közleményben figyelmeztették a nyilvánosságot is, hogy soha ne hagyják őrizetlenül az italukat, mert bárkivel megtörténhet hasonló támadás. Tara Reid karrierje a kilencvenes években indult, később olyan filmekkel szerzett ismertséget, mint az Urban Legend, a Kegyetlen játékok vagy A nagy Lebowski. A 2000-es években több szakmai és magánéleti nehézség érte, köztük két elrontott plasztikai műtét is, amelyek miatt szerepeket veszített. Az utóbbi években főként valóságshow-kban tűnt fel, és többször is éles kritikák érték a külseje miatt.

Leszállították a repülőről a balhézó színésznőt

Tara Reidet leszállították egy Los Angelesből New Yorkba tartó repülőről, mert a felszállás előtt hangosan panaszkodott az ülésére és a szolgáltatásra, így zavarta a többi utast. A légitársaság személyzete végül úgy döntött, hogy a botrányozó színésznő nem utazhat tovább a géppel. Reid később egy másik járattal folytatta útját.

Teljesen felismerhetetlen lett a szexszimbólum

Tara Reid alkohol- és drogproblémái miatt arca és testalkata teljesen megváltozott, így szinte felismerhetetlenné vált. A kilencvenes évek szexszimbólumának tartott színésznő állapota sokakat aggasztott a szakmában és rajongói körében is.