Amerikai pite

Hordágyon szállították kórházba az Amerikai pite sztárját

1 órája
Olasási idő: 5 perc
Tara Reid amerikai színésznőt kórházba szállították, miután egy hotel bárjában állítása szerint ismeretlen anyagot kevertek az italába. Az Amerikai Pite egykori sztárja elmondta, hogy csak egy italt hagyott őrizetlenül, majd percekkel később összeesett.
A szemtanúk szerint a színésznő zavarodottan viselkedett, és azt kiabálta, hogy híres színész, miközben a mentők megérkeztek. Reid szerint a kórházban az orvosok közölték vele, hogy valószínűleg bedrogozták, ám toxikológiai vizsgálatot nem végeztek, pedig az Amerikai Pite rajongói világszerte aggódni kezdtek érte írja a The Sun.

Amerikai Pite
Az Amerikai pite-filmek szexi színésznői: Alyson Hannigan, Tara Reid,Shannon Elizabeth és Mena Suvari a Rolling Stone magazinnak pózoltak 1999-ben
Fotó: Instagram/Rolling Stone 

Amerikai pite sztárja pánikot keltett

A színésznő azt mondta, hogy a történtek után nyolc órával tért magához a kórházban, és az egész estére alig emlékszik. Amint kiengedték, ügynökével együtt egy korábban leszervezett rajongói találkozóra ment, majd hazatért. Reid már feljelentést tett, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a rendőrséggel. 

Képviselője hangsúlyozta, hogy 

a színésznő számára trauma volt az eset, és most a felépülésre koncentrál.

A közleményben figyelmeztették a nyilvánosságot is, hogy soha ne hagyják őrizetlenül az italukat, mert bárkivel megtörténhet hasonló támadás. Tara Reid karrierje a kilencvenes években indult, később olyan filmekkel szerzett ismertséget, mint az Urban Legend, a Kegyetlen játékok vagy A nagy Lebowski. A 2000-es években több szakmai és magánéleti nehézség érte, köztük két elrontott plasztikai műtét is, amelyek miatt szerepeket veszített. Az utóbbi években főként valóságshow-kban tűnt fel, és többször is éles kritikák érték a külseje miatt.

Leszállították a repülőről a balhézó színésznőt

Tara Reidet leszállították egy Los Angelesből New Yorkba tartó repülőről, mert a felszállás előtt hangosan panaszkodott az ülésére és a szolgáltatásra, így zavarta a többi utast. A légitársaság személyzete végül úgy döntött, hogy a botrányozó színésznő nem utazhat tovább a géppel. Reid később egy másik járattal folytatta útját.

Teljesen felismerhetetlen lett a szexszimbólum

Tara Reid alkohol- és drogproblémái miatt arca és testalkata teljesen megváltozott, így szinte felismerhetetlenné vált. A kilencvenes évek szexszimbólumának tartott színésznő állapota sokakat aggasztott a szakmában és rajongói körében is.

 

