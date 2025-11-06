Mérges gáz szivárgott, evakuálni kellett a lakosságot – videó

A kormányzó, Tate Reeves az ammóniaszivárgás hírére azonnali evakuálásra szólította fel a lakosokat, míg a környező területeken élőknek azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon és zárják el a szellőzést – számolt be a Fox News.

Az ammóniaszivárgás veszélyes is lehet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A lakosság biztonsága a legfontosabb az ammóniaszivárgás után

Halálos áldozat és sérülés nincs, de a szivárgás miatt lezárták a 49-es út mindkét irányát.

A Mississippi Környezetvédelmi Minisztérium folyamatosan méri a levegő ammóniaszintjét, hogy biztosítsa a lakosság biztonságát.

A Vöröskereszt ideiglenes központot nyitott Yazoo Cityben az evakuáltak számára.

Egy videófelvételen jól látható, ahogy a robbanás után ammóniás füst száll a levegőbe.

A massive explosion and hazardous ammonia release occurred at the C.F. Industries facility near Yazoo City, #Mississippi. Authorities issued evacuation orders as a large toxic cloud dispersed. pic.twitter.com/c8IYxZ5BLT — AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) November 6, 2025

A CF Industries főként műtrágyagyártásra használt ammóniát állít elő, és az üzemben évente mintegy 570 ezer tonna ammónia készül.

Kaposváron is volt ammóniaszivárgás

Júniusban a Kometa 99 Zrt. kaposvári gyárában tűz ütött ki, majd ammónia szivárgott. A mérges gáz akár légzésbénulást is okozhat, ezért azonnal megtették a biztonsági intézkedéseket.

Virginiában 26 embert szállítottak kórházba

Tavaly augusztusban a virginiai Sterling város egyik üzemében történt ammóniaszivárgás, aminek következtében 26 embert kórházba szállítottak. A 26 beteg közül négynél jelentkeztek erősebb tünetek.