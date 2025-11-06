Hírlevél

ammóniaszivárgás

Mérges gáz szivárgott, evakuálni kellett a lakosságot – videó

Robbanás rázta meg a CF Industries vegyi üzemét Yazoo City közelében, Mississippiben, aminek következtében ammónia szivárgott. A lakosságot igyekeznek megóvni az ammóniaszivárgás következményeitől.
A kormányzó, Tate Reeves az ammóniaszivárgás hírére azonnali evakuálásra szólította fel a lakosokat, míg a környező területeken élőknek azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon és zárják el a szellőzést – számolt be a Fox News.

Az ammóniaszivárgás veszélyes is lehet (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A lakosság biztonsága a legfontosabb az ammóniaszivárgás után

Halálos áldozat és sérülés nincs, de a szivárgás miatt lezárták a 49-es út mindkét irányát. 

A Mississippi Környezetvédelmi Minisztérium folyamatosan méri a levegő ammóniaszintjét, hogy biztosítsa a lakosság biztonságát. 

A Vöröskereszt ideiglenes központot nyitott Yazoo Cityben az evakuáltak számára.

Egy videófelvételen jól látható, ahogy a robbanás után ammóniás füst száll a levegőbe.  

 

A CF Industries főként műtrágyagyártásra használt ammóniát állít elő, és az üzemben évente mintegy 570 ezer tonna ammónia készül.

Kaposváron is volt ammóniaszivárgás

Júniusban a Kometa 99 Zrt. kaposvári gyárában tűz ütött ki, majd ammónia szivárgott. A mérges gáz akár légzésbénulást is okozhat, ezért azonnal megtették a biztonsági intézkedéseket. 

Virginiában 26 embert szállítottak kórházba

Tavaly augusztusban a virginiai Sterling város egyik üzemében történt ammóniaszivárgás, aminek következtében 26 embert kórházba szállítottak. A 26 beteg közül négynél jelentkeztek erősebb tünetek. 

 

