Ana de Armas megmutatta, mit veszített Tom Cruise – pikáns fotók

A konditeremből távozva sugárzóan és magabiztosan jelent meg, mintha egyáltalán nem viselné meg a szakítás. A szemtanúk szerint Ana de Armas erotikusan feszes sportmelltartója és tapadós leggingsje garantálta, hogy minden tekintet rászegeződjön – írja a Daily Mail.

A kubai-spanyol színésznő, Ana de Armas.

Fotó: AFP

Ana de Armas új lappal indít

A hírek szerint akkor alakult ki közöttük a románc, amikor a Deeper című filmhez készülve napokat töltöttek együtt az intenzív edzéseken. Bár jól érezték magukat egymással, Ana egy idő után úgy érezte, nincs meg már a régi szikra. A döntést ő hozta meg, mert állítólag egyre inkább kényelmetlennek találta a gyors közeledést. Tom Cruise viszont állítólag éretten kezelte a helyzetet, és továbbra is barátként tekint a színésznőre.

A bennfentesek szerint a kémia még mindig megvan köztük, de most mindketten máshova fókuszálnak.

Ana kissé csalódott volt, hogy a kapcsolat és a közös film is félbeszakadt, de nem hagyja, hogy ez visszavesse. Eközben Tomot Londonban és a Scientology-központ környékén látták mosolyogva, ami csak tovább fűti a pletykákat. A történet egyelőre lezárult, de Hollywoodban sokan úgy vélik, ez a pikáns románc akár még folytatódhat is.

Ana was seen leaving a gym in Los Angeles on November 24. pic.twitter.com/phsA6KgwTm — Best of Ana de Armas (@bestofadearmas) November 25, 2025

Véget ért a hollywoodi álom

Már korábban is írtunk róla, hogy a színésznő már a forgatások alatt jelezte, hogy több időre és térre van szüksége, miközben Tom továbbra is elkötelezetten próbálta életben tartani a kapcsolatot. A szakítás ellenére azonban mindketten jól kezelik a helyzetet, és a közös munkát sem vetették el.

Amanda Armas Hollywood legdögösebb sztárja

Ana de Armas, a 36 éves kubai-spanyol színésznő Hollywood egyik legdögösebb sztárja, akit a nézők leginkább a Szárnyas fejvadász 2049, a Tőrbe ejtve vagy a Szőke című filmekből ismerhetnek. A szexistennő mindig ragyog a kamerák előtt.