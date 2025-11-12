Angelina Censori merész videója felrobbantotta az Instagramot – a Censori nővérek versenye a legmeztelenebb ruha címéért

Angelina Censori Instagram-posztja igazi szenzáció lett a rajongók körében. A fiatal modell egy közel ezer dolláros, áttetsző Mirror Palais ruhában mutatta meg formáit, miközben DJ Khaled „Wild Thoughts” című slágerére tátogott. A poszt alatt záporoztak a dicséretek — sokan „az Instagram leggyönyörűbb lányának” nevezték – írj a PageSix.

Angelina Censori – Bianca Censori nővére is ledobta a gátlásait az Instagramon

Fotó: Instagram/@biancacensori

Angelina Censori is követi nővére, Bianca Censori merész stílusát

A modell korábban is megosztotta a csipkés ruháról készült képeket, amelyet a 21. születésnapján viselt. Bianca Censori, a híres Yeezy-tervező nővére szintén a merész megjelenéseiről ismert — legutóbb egy átlátszó, fekete bodyban és harisnyában fotózták Melbourne repülőterén.

Úgy tűnik, Angelina is elindult ezen az úton, és egyre inkább követi testvére provokatív, figyelemfelkeltő stílusát.

