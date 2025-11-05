Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

Angelina Jolie

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

Váratlan helyzetbe került a világhírű színésznő humanitárius útja során. Angelina Jolie és csapata a háború sújtotta Herszonba tartott, amikor autóikat megállították egy ukrán ellenőrzőponton.
Angelina JolielátogatásUkrajna

A sztár konvoja a mikolajivi régióban, Pivdennoukrajnszk közelében akadt fenn, ahol a helyi katonai toborzóiroda emberei azt állították, hogy Angelina Jolie testőrének problémásak a papírjai, majd besorozták őt az ukrán hadseregbe – írja a lenta.ru.

Angelina Jolie – Fotó: Stephen Vaughn/20th Century Fox / Entertainment Pictures
Angelina Jolie 
Fotó:  Stephen Vaughn/20th Century Fox / Entertainment Pictures

Angelina Jolie ukrán gyerekekkel találkozott

A hollywoodi színésznő azonnal a toborzóirodába ment, és személyesen kérte testőre elengedését.

A hírek szerint Jolie humanitárius küldetéssel érkezett Ukrajnába, bár látogatása részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A herszoni régió orosz kinevezett kormányzója, Vlagyimir Szaldo gúnyosan reagált az esetre, szerinte Jolie útja csak „ukrán PR-akció”. 

A Tomahawkok helyett az Egyesült Államok most Lara Croftot küldte” 

– jegyezte meg ironikusan. 

A világhírű színésznő több kórházat is meglátogatott Herszonban, ezekben ukrán gyerekekkel is találkozott.  

Nem először járt Ukrajnában

Angelina Jolie 2022-ben már járt Lvivben, mint az ENSZ menekültügyi különmegbízottja, de gyorsan egy bunkerbe kellett menekíteni, mert légiriadó volt.

Zajlik a Pitt elleni per

A hollywoodi színésznő a napokban azzal került be a hírekbe, hogy új iratokat nyújtott be a Brad Pitt elleni per keretében, amelynek tárgya többek között az egykori közös francia birtok, a Chateau Miraval. A sztárpár 2016-os különválása óta pereskedik egymással. 

 

 

