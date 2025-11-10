9000 éves rejtély oldódott meg – még a tudósok is alig hittek a szemüknek

A Nature Geoscience folyóiratban megjelent friss kutatás szerint az Antarktiszi jégtakaró drámai összeomláson ment keresztül körülbelül 9000 évvel ezelőtt. Ezt az eseményt nem helyi jelenség okozta, hanem egy önmagát erősítő folyamat, amelyben a melegebb óceáni áramlatok fokozatosan alámosták a jég alját. Amint a jégtáblák leszakadtak, a part menti régiókban is megindult az olvadás, ami tovább gyorsította a teljes kontinens jégvesztését – írja a ScienceDaily.

Az Antarktiszi jégtakaró hatalmas hegyvonulatai és gleccserei a tengerpart mentén, ahol a jég olvadása lassan átalakítja a tájat. Fotó: ANTOINE LORGNIER / ONLY WORLD

A kutatók ezt a folyamatot „pozitív visszacsatolásnak” vagy „cascading feedback”-nek nevezik – vagyis az olvadás egyik területen újabb és újabb területeket sodort veszélybe.

Az Antarktiszi jégtakaró múltját a tenger mélyén rejtett bizonyítékok árulják el

A japán kutatócsoport a Lützow-Holm-öböl tengeri üledékmintáit vizsgálta, hogy rekonstruálja az akkori jégviszonyokat. A beryllium izotóparányok és mikrofosszília-elemzések alapján kimutatták, hogy a meleg mélyvízi áramlatok (Circumpolar Deep Water – CDW) hirtelen beáramlása okozta az úszó jégtáblák megsemmisülését.

Amint ezek a jégtáblák eltűntek, a szárazföldi jég már nem kapott „támasztékot”, így a belső jégáramlás is felgyorsult — ez vezetett a kontinentális méretű jégveszteséghez.

A láncreakció, ami ma is megismétlődhet

A klímamodellek szerint a múltban az olvadó jégből származó édesvíz a felszíni óceánrétegben gyűlt fel, ezzel meggátolva a hideg és meleg víz keveredését. Ez a rétegződés (stratifikáció) lehetővé tette, hogy a meleg víz egyre mélyebbre hatoljon és újabb jégrétegeket olvasszon alulról.

A kutatók szerint ugyanez a mechanizmus már most is zajlik — a Nyugat-Antarktiszi jégtakaró alól beáramló meleg tengervíz a Thwaites- és Pine Island-gleccsereket is veszélyezteti.

Globális figyelmeztetés: a múlt ismétlődhet

A kutatást a Japán Nemzeti Sarki Kutatóintézet (NIPR) és több mint harminc nemzetközi intézmény végezte, köztük a Tokiói Egyetem és a JAMSTEC szakemberei. Az eredmények szerint ha a jelenlegi melegedés folytatódik, a múltbeli események megismétlődhetnek, ami tengerszint-emelkedést és világszintű klímaváltozást idézhet elő.