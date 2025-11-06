Horror az anyaméhben: ritka betegség miatt szakadt le a kisfiú kézfeje

Habár először minden tökéletesnek tűnt, egy magán nemmeghatározó ultrahangon, a 15. terhességi héten a szonográfus váratlanul elnémult. A képernyőn valami hiányzott, miután az anyaméhben sajnálatos eset történt.
Azt mondták, a kisfiunknak nincs bal keze. Teljes sokk volt. Olyan érzés, mintha kiléptem volna a testemből
– idézte fel az Independentnek az anyuka a könnyeivel küszködve.
Még az orvosok is megdöbbentek: az anyaméhben szakadt le a keze
A további vizsgálatok megrázó diagnózist hoztak: amnionköteg-szindróma.
Ez egy rendkívül ritka, szinte felfoghatatlan fejlődési rendellenesség, amely akkor alakul ki, amikor a baba a méhen belül átlyukasztja a magzatburkot, és a képződő szövetdarab (szalag) a testrészei köré tekeredik.
„Az orvosok elmagyarázták, hogy ez a szalag leválasztotta a kezecskéjét könyöktől lefelé – mondta az apuka, akinek elcsuklott a hangja, amikor először hallotta a diagnózist. – Azt is megnyugtatásként mondták, hogy nem érzett fájdalmat, mert még nem fejlődtek ki a fájdalomreceptorai. De ettől nem volt könnyebb.”
A fiatal pár ezután hetente járt ultrahangra, hogy figyelemmel kísérjék a kisfiú állapotát. Az orvosok minden alkalommal attól tartottak, hogy újabb testrészeket fonhat be a halálos szalag.
A szalag már a lábai köré tekeredett, és az orvosok attól féltek, hogy a fejéhez is elér. Azt mondták, lehet, hogy azonnal meg kell szülnöm őt
– emlékezett vissza Faith, az anyuka, akinek a legnehezebb időszak a 30. hét körül jött el, végül 37 hetesen, 2025. április 11-én indított szüléssel hozta világra kisfiát.
Szerencsére nagyon aktív baba volt. Mozgott, rúgott, és valahogy kiszabadította magát abból a helyzetből, mielőtt baj lett volna. Gyönyörű volt. Igen, hiányzott a keze, de minden más tökéletes volt. Volt egy kis sárgasága, de pár nap inkubátor után már mosolygott ránk
– mesélte az apuka, Tom, aki a mai napig hálás az orvosoknak.
A kis Ezra mindenkit meghódít
A kisfiú most havi orvosi ellenőrzésekre jár a James Cook University Hospitalba, ahol rendszeresen röntgenezik a karját és figyelik az izomfejlődését. Az édesanyja szerint minden rendben halad. Ezra már úszni is jár heti rendszerességgel, és a szülei szerint „semmi nem állíthatja meg”.
Két kis laza csontja van a könyökénél, de figyelnek rá. Három havonta megnézik, hogy nincs-e fertőzés ott, ahol a kis ujjai lennének. Nem akarjuk, hogy a keze hiánya korlátozza. Biztosak vagyunk benne, hogy mindent el fog érni az életben
– mondta Faith mosolyogva.
A kisfiú már várólistán van a gyermekprotézisre, és az orvosok szerint modern, bionikus karra is esélye lesz a jövőben. „Lehet, hogy a jövőben ő lesz az, akinek a karját a többi gyerek csodálja az iskolában” – mondta nevetve az apja.
Az apa futva küzd a ritka betegség ismertségéért
Tom nem csak apaként, hanem aktivistaként is helytáll. 2025 szeptemberében lefutotta a híres Great North Run félmaratont, és több mint 3500 fontot (1,5 millió Ft) gyűjtött a brit Tommy’s alapítvány számára, amely a terhességi komplikációk kutatásait támogatja. A család emellett szeretné támogatni a LimbBo Foundationt is – egy olyan szervezetet, amely végtaghiánnyal született gyermekeket segít szerte az Egyesült Királyságban.
Faith szerint ez a nehéz terhesség megerősítette őket, nem pedig eltántorította a családbővítéstől. A kis Ezra története már bejárta a brit sajtót, és rengetegen írtak a családnak. Sokan hősnek nevezik a babát, mások „a remény jelképének”.
Semmi sem fogja megállítani Ezrát. Ha el tudott szabadulni abból a szalagból a méhben, akkor az életben is bármit elérhet
– fogalmazott az apuka.
