Horror az anyaméhben: ritka betegség miatt szakadt le a kisfiú kézfeje

Habár először minden tökéletesnek tűnt, egy magán nemmeghatározó ultrahangon, a 15. terhességi héten a szonográfus váratlanul elnémult. A képernyőn valami hiányzott, miután az anyaméhben sajnálatos eset történt.

A brit kisfiúnak, Ezrának az anyaméhben szakadt le a kézfeje amnionköteg-szindróma következtében

Azt mondták, a kisfiunknak nincs bal keze. Teljes sokk volt. Olyan érzés, mintha kiléptem volna a testemből

– idézte fel az Independentnek az anyuka a könnyeivel küszködve.

Még az orvosok is megdöbbentek: az anyaméhben szakadt le a keze

A további vizsgálatok megrázó diagnózist hoztak: amnionköteg-szindróma.

Ez egy rendkívül ritka, szinte felfoghatatlan fejlődési rendellenesség, amely akkor alakul ki, amikor a baba a méhen belül átlyukasztja a magzatburkot, és a képződő szövetdarab (szalag) a testrészei köré tekeredik.

„Az orvosok elmagyarázták, hogy ez a szalag leválasztotta a kezecskéjét könyöktől lefelé – mondta az apuka, akinek elcsuklott a hangja, amikor először hallotta a diagnózist. – Azt is megnyugtatásként mondták, hogy nem érzett fájdalmat, mert még nem fejlődtek ki a fájdalomreceptorai. De ettől nem volt könnyebb.”

Baby boy’s hand severed in utero due to extremely rare condition https://t.co/z0uBPmPHuS pic.twitter.com/hl1jT3YTue — The Independent (@Independent) November 6, 2025

A fiatal pár ezután hetente járt ultrahangra, hogy figyelemmel kísérjék a kisfiú állapotát. Az orvosok minden alkalommal attól tartottak, hogy újabb testrészeket fonhat be a halálos szalag.

A szalag már a lábai köré tekeredett, és az orvosok attól féltek, hogy a fejéhez is elér. Azt mondták, lehet, hogy azonnal meg kell szülnöm őt

– emlékezett vissza Faith, az anyuka, akinek a legnehezebb időszak a 30. hét körül jött el, végül 37 hetesen, 2025. április 11-én indított szüléssel hozta világra kisfiát.

Szerencsére nagyon aktív baba volt. Mozgott, rúgott, és valahogy kiszabadította magát abból a helyzetből, mielőtt baj lett volna. Gyönyörű volt. Igen, hiányzott a keze, de minden más tökéletes volt. Volt egy kis sárgasága, de pár nap inkubátor után már mosolygott ránk

– mesélte az apuka, Tom, aki a mai napig hálás az orvosoknak.

A kis Ezra mindenkit meghódít

A kisfiú most havi orvosi ellenőrzésekre jár a James Cook University Hospitalba, ahol rendszeresen röntgenezik a karját és figyelik az izomfejlődését. Az édesanyja szerint minden rendben halad. Ezra már úszni is jár heti rendszerességgel, és a szülei szerint „semmi nem állíthatja meg”.

Két kis laza csontja van a könyökénél, de figyelnek rá. Három havonta megnézik, hogy nincs-e fertőzés ott, ahol a kis ujjai lennének. Nem akarjuk, hogy a keze hiánya korlátozza. Biztosak vagyunk benne, hogy mindent el fog érni az életben

– mondta Faith mosolyogva.