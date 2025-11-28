Apakeresés a Facebookon: 27 év után találta meg édesapját a fiatal influenszer

A 27 éves influenszer, Queen Soulara Kadija Tall hosszú idő után találkozott rég elveszett édesapjával, miután különböző online eszközök segítségével megpróbálta feltárni saját családi hátterét. A fiatal nő édesanyjával és két nővérével nőtt fel, és gyermekkorában sosem kapott érdemi választ arra, miért nincs jelen az apja. Felnőttként, amikor újra kézbe vette a születési anyakönyvi kivonatát, úgy döntött, hogy elindítja az apakeresés folyamatát, és megpróbálja felkutatni biológiai édesapját – tájékoztat a New York Post.

Az apakeresés egyik döntő lépése a DNS-teszt eredményének értelmezése volt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A dokumentumon szereplő név, a 69 éves Mountaga Tall indította el a folyamatot. Queen DNS-tesztet csináltatott, majd felkutatási kísérleteit a közösségi médiában folytatta. Több lépésben sikerült olyan emberekkel kapcsolatba lépnie, akik információt tudtak adni apja hollétéről, és végül 2025 júliusában telefonon is beszéltek egymással első alkalommal.

Hogyan találta meg apját Facebookon 27 év után?

Queen Soulara Kadija Tall először egy Facebook-posztban tette közzé apja nevét, remélve, hogy valaki felismeri. Önkéntes „kereső angyalok” rövid idő alatt találtak régi címeket, amelyek egy atlantai lakcímhez vezettek. A nő a párjával együtt felkereste az ingatlant, ám apja már nem élt ott.

A kutatást nem adta fel: egy másik Facebook-csoportban, a The Girl Code Atlanta-ban is leírta, kit keres. A bejegyzésre két férfi jelentkezett, akik azt állították, hogy a rokonsághoz tartoznak. Queen Soulara Kadija Tall csoportbeszélgetést hozott létre velük, ellenőrizte a történeteiket, majd ők átadták apja elérhetőségét Guineába. Július 30-án az influenszer váratlan WhatsApp-hívást kapott. A vonal másik végén apja, Mountaga Tall szólalt meg, aki Guineában él. Ez volt az első beszélgetésük, több mint két évtizednyi csend után.

Milyen szerepe volt a DNS-tesztnek az apakeresésben?

A DNS-teszt kulcsfontosságú lépés volt a lány számára, mert megerősítette a guineai származást, amely összhangban volt a születési anyakönyvi kivonaton szereplő névvel. Ez az eredmény adott biztos kiindulópontot a kereséshez, és megerősítette, hogy érdemes továbblépni a közösségi médiában történő kutatással.