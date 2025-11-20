Áradások pusztítanak Vietnám középső részén – rengeteg a halott

A vietnámi katasztrófavédelem jelentése szerint a heves esőzések nyomán kialakult áradások eddig legalább 16 ember halálát okozták, és öt embert eltűntként tartanak nyilván. Az elmúlt napokban több mint 1500 milliméternyi csapadék zúdult a térségre, amely településeket és mezőgazdasági területeket is elöntött.

Katasztrofális áradások: tízezrek otthonait öntötte el a víz Vietnámban

Fotó: DUC THAO / AFP

Jelentős anyagi károk és áramkimaradások

A víz mintegy 43 ezer otthont árasztott el, és több mint 10 000 hektárnyi termény került víz alá. Mintegy 6500 haszonállat pusztult el, az infrastruktúra pedig komoly károkat szenvedett.

Az áramkimaradások jelenleg is több mint félmillió háztartást érintenek.

Az áradások következményei miatt a hadsereg is beavatkozott

Pham Minh Chinh miniszterelnök elrendelte a hadsereg bevetését, hogy helikopterekkel és motorcsónakokkal segítsék a mentést és az ellátmányok eljuttatását. A heves esőzések előrejelzések szerint legalább péntekig folytatódnak.

Több halálos áldozat és hatalmas károk

Fotó: DUC THAO / AFP

Egyre súlyosabb természeti csapások sújtják a térséget

Délkelet-Ázsiát idén rendkívül erős trópusi viharok sújtják, Vietnámban pedig a természeti katasztrófák halálos áldozatainak száma már közelíti a 300-at. Az anyagi károk meghaladják a 2 milliárd dollárt.

