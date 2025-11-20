Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

csapadék

Áradások pusztítanak Vietnám középső részén – rengeteg a halott

Tegnap, 10:02
Vietnám középső részén súlyos károkat okoztak a napok óta tartó heves esőzések, amelyek több áldozatot is követeltek. Az áradások miatt ezrek kerültek veszélybe, és a hatóságok szerint a helyzet tovább romolhat.
csapadékDélkelet-ÁzsiaVietnámáradástermészeti csapás

A vietnámi katasztrófavédelem jelentése szerint a heves esőzések nyomán kialakult áradások eddig legalább 16 ember halálát okozták, és öt embert eltűntként tartanak nyilván. Az elmúlt napokban több mint 1500 milliméternyi csapadék zúdult a térségre, amely településeket és mezőgazdasági területeket is elöntött.

áradások - People (L) wade through floodwaters near inundated vehicles in Nha Trang, Vietnam's coastal province of Khanh Hoa on November 20, 2025. Rescuers plucked stranded people from the rooftops of submerged homes as widespread flooding inundated central Vietnam, where authorities said on Thursday at least 16 people were killed. (Photo by Duc Thao / AFP)
Katasztrofális áradások: tízezrek otthonait öntötte el a víz Vietnámban
Fotó: DUC THAO / AFP

Jelentős anyagi károk és áramkimaradások

A víz mintegy 43 ezer otthont árasztott el, és több mint 10 000 hektárnyi termény került víz alá. Mintegy 6500 haszonállat pusztult el, az infrastruktúra pedig komoly károkat szenvedett. 

Az áramkimaradások jelenleg is több mint félmillió háztartást érintenek.

Az áradások következményei miatt a hadsereg is beavatkozott

Pham Minh Chinh miniszterelnök elrendelte a hadsereg bevetését, hogy helikopterekkel és motorcsónakokkal segítsék a mentést és az ellátmányok eljuttatását. A heves esőzések előrejelzések szerint legalább péntekig folytatódnak.

A man (R) wades through floodwaters near inundated vehicles in Nha Trang, Vietnam's coastal province of Khanh Hoa on November 20, 2025. Rescuers plucked stranded people from the rooftops of submerged homes as widespread flooding inundated central Vietnam, where authorities said on Thursday at least 16 people were killed. (Photo by Duc Thao / AFP)
Több halálos áldozat és hatalmas károk
Fotó: DUC THAO / AFP

Egyre súlyosabb természeti csapások sújtják a térséget

Délkelet-Ázsiát idén rendkívül erős trópusi viharok sújtják, Vietnámban pedig a természeti katasztrófák halálos áldozatainak száma már közelíti a 300-at. Az anyagi károk meghaladják a 2 milliárd dollárt.

Pusztító földcsuszamlás sújtotta Vietnámot, buszt is maga alá temetett

Heves esőzések okozta földcsuszamlás temetett maga alá vasárnap este Vietnámban egy hegyvidéki úton haladó buszt, melynek utasai közül hatan életüket vesztették, 19-en pedig megsérültek. A földcsuszamlás számos falut vágott el a külvilágtól.

 

